Суд вынес приговор зарубившему свою мать жителю Волгограда

Волгоград, 5 марта. 37-летнего жителя Волгограда отправили в тюрьму на 10 лет за жестокое убийство собственной матери. Суд поддержал единогласный вердикт, который вынесли присяжные. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кровавое преступление произошло в мае прошлого года. По информации следствия, осужденный мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал со своей престарелой матерью. Конфликт быстро перерос в поножовщину, в результате которой 37-летний мужчина нанес пожилой матери более 60 ударов ножом и кухонным топором.

Несчастная женщина скончалась на месте от полученных травм.

«Мужчина пытался убедить коллегию присяжных заседателей в том, что он не причастен к смерти своей матери. Но присяжные признали его полностью виновным. Более того, сочли мужчину не заслуживающим снисхождения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение по этому делу вынес суд Тракторозаводского района. Мужчину приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии.