Боярский заявил о колоссальном научном потенциале участников конкурса «Лидеры Рунета»

Российский интернет существует уже четверть века. Депутат Госдумы Сергей Боярский уверен, что Россия в плане цифрового развития идет хорошими темпами и стране есть чем гордиться.

За 25 лет интернет-отрасль России достигла невероятных результатов — более 90 млн пользователей и свыше 5% от ВВП. Эксперты подчеркивают, что к 2025 году Россия может увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн рублей за счет роста цифровой экономики, которая составит уже 10% от ВВП.

При этом эти результаты нельзя назвать пределом, так как в одном только Китае подобный показатель равняется 34% ВВП. Согласно некоторым прогнозам, в России со снятием ограничений технического и культурного типа возможен огромный рост этой цифры.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал достижения Рунета «колоссальными» с момента его возникновения.

«Мы можем ими гордиться. Российский сегмент всемирной паутины насыщен отечественными продуктами, начиная от собственных социальных сетей и заканчивая мессенджерами, почтовыми сервисами. Проникновение цифровых технологий в банковскую сферу и государственные услуги у нас одно из лидирующих в Европе. Мне кажется, что мы идем с очень хорошими темпами, учитывая возможности наших лидеров — цифровых компаний. Так что точка невозврата была пройдена уже давно. Интернет — это часть жизни любого человека вне зависимости от того, является ли он праздным пользователем или занимается чем-то профессиональным», — рассказал Боярский в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, парламентарий подчеркнул важную роль организованного РАЭК конкурса «Молодые лидеры Рунета», который привлек внимание талантливую молодежь России.

«Это очень важно, и это не единственный конкурс. Их проводят крупные компании и общественные организации. Это стало модным, у нас очень умные ребята и колоссальный научно-технический потенциал у молодежи. То, что они могут показать себя в таких открытых конкурсах, — это очень правильно», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные социальные сети и мессенджеры вроде Facebook и WhatsApp стали полигоном для отработки методов ведения информационной войны против России. По его словам, работу западных социальных сетей и мессенджеров в России необходимо ограничить или «даже полностью запретить в случаях, если они используются в антироссийской деятельности».