Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 5 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала Рыбарь подводит суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики за 5 марта на площадке Федерального агентства новостей.

Политическое урегулирование

По итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве был принят дополнительный протокол о стабилизации в Идлибе. В рамках протокола Россия и Турция, как гаранты деэскалации и политического урегулирования в Сирии, договорились о:

1. Прекращении с 00.01 6 марта всех боевых действий по существующей линии фронта в Идлибе;

2. Создании коридора безопасности по 6 км к северу и к югу от трассы М4;

3. Начале с 15 марта совместного патрулирования по трассе М4 от населенного пункта Тронбе (другой вариант названия - Турунба) близ Серакиба до населенного пункта Айн аль-Хавр на севере провинции Латакия.

При этом еще до объявления результатов переговоров посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что от турецкой стороны поступил запрос на размещение ЗРК Patriot. Запрос передан в Пентагон, там его рассматривают.

Большой Идлиб и северная Сирия

В главном командовании Сирийской Арабской Армии устами военного корреспондента новостного сирийского канала «Аль-Ихбария» отчитались о промежуточных итогах операции «Идлибский Рассвет»

С 15 декабря по 5 марта было освобождено 215 сёл, деревень и городков в провинциях Алеппо и Идлиб на общей площади 1600 км2 (из них в провинции Идлиб — 112).

Была обеспечена безопасность трассы Дамаск — Алеппо.

Ликвидировано 6100 террористов, 2500 ранено, 615 единиц техники уничтожено только в провинции Идлиб.

Уничтожено свыше 100 турецких единиц бронетехники, предоставленных боевикам.

На фронте в Джебель аз-Завия уничтожено 50 единиц техники, 9 танков и 20 БМП.

Ликвидирован полевой командир Ахмад аль-Омар, известный также как Абу Бассам, возглавлявший «сопротивление» в Джебель аз-Завия.

Деятельность турецкого контингента

По версии Минобороны Турции, за минувшие сутки турецким войскам в ходе операции «Весенний щит» удалось уничтожить 4 танка, 5 артиллерийских орудий/РСЗО, 3 платформы ПТУР, 8 единиц бронетехники, 2 «технички», 2 БМП, а также ликвидировать 184 сирийских военнослужащих.

В турецком сегменте даже появилась инфографика, которая «проливает свет» на методику уничтожения объектов в Сирии. Турецкий Anka совершает разведку и передаёт данные, затем средства РЭБ Koral обеспечивают прикрытие для ударных БЛА Bayraktar TB2.

LETHAL FUSION OF TURKISH ARMED UAVs AND ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS: How Turkey destroyed regime-owned Russian-made SA-22 & SA-17 air defence systems? pic.twitter.com/JivpkWdxze — Clash Report (@clashreport) March 4, 2020

На западе провинции Алеппо ВС Турции развернули новый наблюдательный пункт в н.п. Кяфр Насих. Развёртывание произошло на фоне продолжающихся боёв и обстрелов на Анаданском плато.

Трасса М4

Сирийские источники с утра признали, что Афес под контролем боевиков, как и Ас-Салихия с Маарет-Улья, о занятии которых сообщалось вчера вечером.

Несмотря на относительное затишье, предшествовавшее началу переговоров между Путиным и Эрдоганом, стоило встрече начаться, как военкоры ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о возобновлении обстрелов по Саракибу. Спустя два часа боевики пошли на штурм села Дадих, расположенного к юго-западу от города. По состоянию на 19.30 попытка прорыва обороны сирийцев была отражена, как заявил Поддубный.

Провинция Алеппо

Воюющее на стороне правительственных сил палестинское ополчение «Лива аль-Кудс» с утра сообщило о возвращении контроля над утраченным вчера н. п. Шейх Акыль на Анаданском плато на западе провинции Алеппо.

Ближе к вечеру в Сети появилась информация о сбитом над Дарат-Изза на западе провинции разведывательном БЛА. Им оказался иранский беспилотник Ababil-3.

During the #PutinErdogan talks in Moscow, Russian proxies killed a Turkish soldier and Turkish proxies killed a Russian drone.#winning — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 5, 2020

В занятом протурецкими силами кантоне Африн произошёл теракт .В Джендерисе взорвался заминированный мотоцикл. Несколько человек было ранено.

Picture documenting when a car bomb exploded in Jenderes, north of #Aleppo, on Thursday March 5,2020. #Syria pic.twitter.com/vS0qmfjaQ8 — Jennifer (@JennRollins1002) March 5, 2020

Боевики СНА заявили об уничтожении беспилотника, запущенного с территории «курдских радикалов» на подконтрольные турецким «прокси» позиции в кантоне Африн.

#الجيش_الوطني_السوري#الفيلق_الثاني_الفرقة_الثانية#فرقة_الحمزة_قوات_خاصة

اسقاط طائرة استطلاع لميليشيا PKK-PYD على جبهة براد في قطاع عفرين pic.twitter.com/JD3DCf0Iv5 — الفيلق الثاني - الفرقة الثانية (@alhamza_brigade) March 5, 2020

В городе Эль-Баб, занятой турками в ходе операции «Щит Евфрата», местные жительницы провели митинг против Башара Асада. Участницы обратились к международному сообществу, призвав «остановить резню в Идлибе».

A women’s stand in the city of Al-Bab, east of #Aleppo, calls on the international community to stop the massacres of the Assad regime and Russia and stop the crime of forced displacement. #SaveIdlib #Syria #AssadMustGo pic.twitter.com/FZ3ntQHQk0 — Jennifer (@JennRollins1002) March 5, 2020

Огневое поражение и деятельность авиации

С утра ВВС Сирии и ВКС России продолжили массированные авиаудары по объектам боевиков в Джебель аз-Завия: Аль-Бара, Ахсам, Ар-Рами, Шанан, Сфухун, Бенин, Кансафра.

В полдень стало известно об уничтожении здания в населённом пункте Маарет Мысрин, где проходила сходка главарей боевиков.

More than 16 dead and 30 wounded as a result of targeting a meeting of terrorist organizations in one of the headquarters west of the city of Marat Misreen pic.twitter.com/4npCU17Wwe — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 5, 2020

Однако «Белые каски» сообщили об очередной «кровавой резне», учиненной Россией, которая «специально охотится» на бедных беженцев, бегущих от «тирана Асада». По словам идлибских «активистов», 16 гражданских лиц погибло и еще 25 было ранено.

Aerial video of the aftermath of the targeting of IDPs homes in Marat Misrin at the hands of Russia. 16 civilians were killed and many wounded. #SaveIdlib #Syria pic.twitter.com/Oqz75rzUJD — Jennifer (@JennRollins1002) March 5, 2020

Одновременно прошла информация — опять же, по линии «активистов» — об артиллерийском обстреле форпоста ХТШ на западе провинции Алеппо, городка Дарат-Изза: так, как говорят в Идлибе, погибла 1 женщина и еще несколько гражданских пострадало.

Telegram-канал «Пальто Сухейля» справедливо отмечает, что когда происходят незапланированные взрывы — как например, позавчера, — нет ни постановочных кадров, ни команд «Белых касок» на подхвате.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» никогда не отрицала, что на войне бывают жертвы. Но ко всему, что публикуют «Белые каски», приходится относиться с изрядным скепсисом — репутация фейкометов на пустом месте не появляется.

По этому поводу военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал даже специальное расследование, сравнив данные от «Белых касок» по уничтоженным школам и зданиям с их реальным состоянием.

Заевфратье

Дейр-эз-Зор

В ходе проведения КТО в деревне Абу Хамам в провинции Дейр эз-Зор три дня назад Международная коалиция вместе с «Сирийскими демократическими силами» задержала двух полевых командиров ИГ1 — Суфьяна и Мирвана Дандахов. При них было обнаружено стрелковое оружие и пропагандистские материалы ИГ.

Суфьян раньше появлялся в одном из роликов ИГ, призывая племена вступать в ряды террористической организации.

Рожава

«Сирийские демократические силы» (SDF) заявили об уничтожении турецкого разведывательного БЛА под Айн Иссой, провинция Ракка. Дрон рухнул на территории, занятые в ходе операции «Источник мира».

Центральная Сирия

В сирийской провинции Хомс ночью сработали системы ПВО. ВВС Израиля нанесли серию ударов с территории Ливана и Голанских высот.

Одной из целей ночного обстрела Израиля по Сирии был военный аэродром «Ад-Дабаа», расположенный в 15 км от города Кусейр в провинции Хомс.

Эмиратский телеканал Al Hadath продавливает тезисы о том, что Кусейр и «Ад-Дабаа» — это районы сосредоточения «Хезболлы» и «Фатимидов». И именно поэтому по ним бил Израиль.

المرصد السوري: مطار الضبعة العسكري في #حمص يقع بالكامل تحت سيطرة #حزب_الله اللبناني pic.twitter.com/KrqodXaI0G — الحدث (@AlHadath) March 5, 2020

Гуманитарная обстановка и восстановление

Испанская НКО ONG Rescate построила кирпичную фабрику в Алеппо, которые перерабатывают обломки в строительные материалы. Всего уже выпущено 33 тысячи кирпичей

ONG Rescate, a Spanish NGO, has created a brick factory in Aleppo to help reconstruction. They create the bricks out of debris and have helped clean streets of debris to recycle it.



So far, they have created over 33 000 bricks, trained hundreds of people and benefited 15 000. pic.twitter.com/3X5715pPTu — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 5, 2020

В Главной организации текстильной промышленности САР заявили, что за первые два месяца 2020 года была распродана продукция на сумму 9 млрд сирийских лир. Выручка превысила аналогичные показатели прошлого года на 2.7 млрд лир.

В преддверии празднования Международного женского дня «Сирийский демократический совет» поздравил женские отряды из состава «Сирийских демократических сил» в Ракке

In the context of celebrating International Women's Day and thanking women working in the military sector, the Women's Office of the Syrian Democratic Council visited Wednesday, the military headquarters where women are located in the city of Raqqa. pic.twitter.com/kn2whax8dq — Syrian Democratic Council SDC (@SDCPress) March 5, 2020

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.