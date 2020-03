Сторонники Навального распространяют фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России

Москва, 5 марта. Глава профсоюза «Альянс врачей», созданного при содействии скандального блогера Алексея Навального, умышленно нагнетает обстановку и провоцирует панику, распространяя недостоверную информацию об «эпидемии коронавируса» в России.

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева утверждает, что российские власти якобы скрывают реальное число заразившихся коронавирусом. Глава «Альянса врачей» пытается посеять панику среди россиян, манипулируя данными СМИ и научных статей о коронавирусе.

Васильева ссылается на публикацию британского журнала The New England Journal of Medicine, утверждая, что для установления точного диагноза необходимо взятие мазков со слизистой носа и ротовой полости. При этом глава «Альянса врачей» настаивает на том, что «в крови коронавирус не плавает».

Васильева также ссылается на мнение замглавы центра «Вектор» Елены Гавриловой, которая ранее сообщила, что для обнаружения коронавируса в человеческом организме необходимо провести анализ крови и мазков слизистой носа и рта.

Таким образом, глава «Альянса врачей» противоречит собственным утверждениям. При этом Васильева призналась, что недавно почувствовала недомогание, которое могло быть вызвано наличием коронавируса, однако к специалистам решила не обращаться, передает «Политика Сегодня».

«Я недавно очень сильно болела, думала, что у меня коронавирус, звонила на горячую линию, мне сказали обратиться в поликлинику по месту жительства. Там сказали: «Приходите, мы вас посмотрим». Я решила не приходить и лечиться самой, и слава богу выздоровела», — пояснила она.

Вполне очевидно, что Васильева умышленно нагнетает обстановку и провоцирует панику. При этом глава «Альянса врачей» не первый раз предпринимает подобные действия. В частности, в декабре 2019 года она распространяла недостоверную информацию о якобы «принудительном увольнении врачей» из столичной больницы. Однако позднее выяснилось, что медики получили работу в других подразделениях больницы и медицинских учреждениях.