Триполи, 5 марта. Жители Ливии рассказали стрингеру Федерального агентства новостей (ФАН) о нарушениях режима прекращения огня и договоренностей в Москве и Берлине между противоборствующими сторонами в североафриканском государстве.

В первую очередь ливийцы обратили внимание ФАН на массовое размещение боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии РСЗО «Град» — местные жители сообщают о семи сирийских наемниках, замеченных с реактивной системой залпового огня в районе зоопарка в Абу-Салиме. Кроме того, на территории лагеря Абу Мауз в городе Гарьян жители населенного пункта отметили наличие нескольких единиц РСЗО «Град» и танков. Сообщается, что в данный момент турецкие инженеры проводят обслуживание боевой техники — в лагере Абу Мауз находится не менее 20 иностранных наемников. Кроме того, десять сирийских наемников во главе с турецким инструктором перемещались по Гарьяну в районе Бауабат аль-Хира.

Также ФАН получил сведения об участии боевиков из террористических группировок — в частности, речь идет о пособнике боевиков ПНС Ливии Рамадане Касыйбане, адвокате, который является членом организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Его адвокатское бюро находится на улице Омара аль-Мухтара, неподалеку от аптеки «Омар аль-Мухтар». Сообщается, что агент имеет широкую сеть контактов и поддерживает связь с сирийскими наемниками, организуя тайные собрания боевиков.

Все полученные данные находят свое подтверждение в обстрелах со стороны бандформирований Триполи — так, в районе Бауаба аль-Абид между Себхой и Аубари машина боевиков открыла огонь по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Солдаты Халифы Хафтара вынуждены были открыть ответный огонь и уничтожили точечным ударом технику противника. Как отмечают местные жители, на рассвете на въезде в город в районе Машруа Хамза начинают скапливаться боевики ПНС, подтягивая новую партию военной техники для «реванша» — сирийские наемники совместно с бандформированиями Триполи планируют обстрелять опорный пункт 128-го пехотного батальона ЛНА, расположенного в Бауаба аль-Абид.

Ранее Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало доказательства вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Вопреки эмбарго ООН от 2011 года, Анкара продолжает поставку вооружения на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, параллельно этому идет переброска боевиков из сирийского Идлиба, что в корне противоречит договоренностям, достигнутым ранее на встречах в Москве и Берлине, посвященных урегулированию ситуации в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.