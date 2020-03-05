Путин и Эрдоган ведут переговоры по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган встретились в Москве В Москве сегодня принимают долгожданных гостей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в нашу столицу на переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Для них это уже третья встреча с начала года. Сегодня повод для диалога более чем ясный: ситуация в сирийском Идлибе. Путин подчеркнул: проблема обострилась настолько, что требует разговора тет-а-тет. «Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить все, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось, и это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся — и я знаю вы тоже — очень внимательно и дорожим этим», — сказал Владимир Путин. Переговоры за закрытыми дверями продлились более трех часов. Напомним, что провинция Идлиб уже долгое время — главный рассадник терроризма в Сирии. В этой стране Турция и Россия являются гарантами мирного процесса, как участники астанинского формата. Но Анкара в последнее время от мирного пути перешла к активным военным действиям. Ранее Турция объявила в арабской республике боевую операцию «Весенний щит», а сирийскую армию и вовсе объявила врагом. Дело в том, что 27 февраля, в Идлибе погибли более 30 турецких военных. Они попали под обстрел сирийских ВС, которые вели ответный огонь по местным террористам. Впрочем, турки, оказавшись в одной зоне с боевиками, никому свои координаты не сообщили, о чем сегодня напомнил Владимир Путин: «В начале нашей встречи хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей — это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьезные потери», — подчеркнул президент России.

Коронавирус впервые выявлен в Петербурге Коронавирус вслед за Москвой настиг еще одну российскую столицу — Северную. Первый случай заболевания официально подтвержден в Санкт-Петербурге. Это гражданин Италии. По предварительным данным, он студент СЗГМУ им. Мечникова, и сейчас находится в Боткинской инфекционной больнице. В Россию он вернулся 29 февраля и уже через два дня сам обратился к врачам с симптомами ОРВИ. Коронавирусный диагноз у молодого человека подтвердился сегодня, и теперь все, кто контактировал с ним, попали под наблюдение врачей. В том числе это коснулось общежития вуза, где находился итальянец. Там введен карантин. Любопытно, что на этой неделе стало известно еще об одном заболевшем, на сей раз в Москве. Коронавирус подхватил россиянин, недавно прилетевший все из той же Италии. В этой стране заразились уже почти 3 000 человек, из них 100 погибли. Сам Апеннинский полуостров стал едва ли не главным очагом эпидемии в Европе, хотя каждый день о вирусной угрозе заявляют все больше регионов.