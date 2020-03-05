Появились фото с места ДТП под Липецком, где погибли трое сотрудников УФСИН

Липецк, 5 марта. Трое сотрудников Федеральной системы исполнения наказаний погибли в страшной аварии с участием «ГАЗели» на трассе Орел — Тамбов. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло под Липецком на 257-м километре автомобильной трассы в Задонском районе. Четверо сотрудников регионального УФСИН двигались по дороге на автомобиле Лада Ларгус. По пути следования произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель», который от удара выбросило на обочину и перевернуло.

Автомобилю Лада повезло еще меньше, транспортное средство буквально разорвало на части. Из четырех пассажиров выжил лишь один. 36-летнего сотрудника ФСИН госпитализировали в одно из медучреждений Липецка.

Отмечается, что 25-летний водитель «ГАЗели» практически не пострадал.