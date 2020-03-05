Триполи, 5 марта. Местные жители в Ливии рассказали стрингеру Федерального агентства новостей (ФАН) об иностранном вмешательстве во внутренние дела страны.

По словам ливийцев, прямо сейчас не менее 33 сирийских боевиков в районе Машруа аль-Худба и неподалеку от школы ат-Тикбали. На «собрании» боевиков также были замечены полевые командиры бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии — Махмуд ас-Сувейх, Марван ас-Сувейх и Абу Бакр Юнис аль-Кешр.

Кроме того, сирийских наемников видели в районе Тарик аль-Матар — сообщается, что не менее 130 боевиков под командованием Мухаммада ас-Сувейха подогнали шесть пикапов с установленными пулеметами калибром 14,5. Ранее арабское издание alMasdar alLibia сообщало об обстреле этой территории боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Сообщения о турецком вмешательстве в ливийский конфликт уже не новость для мировой общественности — Федеральное агентство новостей и ведущие мировые СМИ неоднократно публиковали доказательства присутствия турецкого военного контингента на территории Ливии. Более того, местные жители продолжают сообщать о присутствии турецких интервентов в здании гостиницы Corinthia, расположенной на трассе аш-Шатт, еще трое турецких офицеров были замечены в здании больницы Митига неподалеку.

Отношение простых ливийцев к турецкому вмешательству наиболее ярко было продемонстрировано 28 февраля в Бенгази, где люди уничтожили надувные танки, раскрашенные в цвета флага Турции, скандируя: «Ливийская национальная армия — это ливийский народ».