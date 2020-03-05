Баннер «Русская сказка ненавсегда» назвали провокацией ради хайпа

Баннер с провокационной надписью «Русская сказка ненавсегда» был замечен на здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в столице. Речь идет о двух разных выставках — «Русская сказка» и «Ненавсегда», однако, будучи размещенными в таком порядке, названия читаются несколько неоднозначно. При этом абсурда добавляет коробящее уточнение к «Русской сказке», написанное ниже более мелким шрифтом: «От Васнецова и до сих пор».

Федеральное агентство новостей выяснило, с чем связано происходящее. С директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой нам связаться не удалось. В связи с этим мы обсудили ситуацию с основателем движения «Сорок сороков» Андреем Кормухиным и депутатом Госдумы РФ, известной советской и российской актрисой кино Еленой Драпеко.

«Конечно, в этом есть элемент провокации, — уверен Кормухин. — Сейчас, к сожалению, лица, которые почему-то решили, что они являются элитой нашего общества, людьми, задающими новые тренды, позволяют себе такие провокационные вещи. Сейчас в почете хайп».

Он выразил недоумение, что такое авторитетное заведение, как Третьяковская галерея, изначально созданное, чтобы популяризировать русское глубинное искусство, которое апеллирует к человеческой душе, внутреннему миру человека, то ли для того, чтобы привлечь зрителей, то ли для того, чтобы быть в тренде, решилось на эту провокацию.

«Очень жаль, что для ловли хайпа делаются такие вещи, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это не красит Третьяковскую галерею, созданную в свое время нашими русскими купцами Третьяковыми для того, чтобы популяризировать именно русское искусство, глубинное искусство. И я думаю, что если бы они сейчас увидели этот плакат, увидели бы, как люди, получившие доступ к их детищу, пытаются привлечь посетителей такими провокационными сочетаниями названий, то очень сильно бы расстроились».

Елена Драпеко полагает, что не стоит серьезно относиться к этому баннеру. По ее словам, она «абсолютно» не видит в этом злого умысла.

«Есть множество шуток на эту тему: когда примерно таким же образом развешаны театральные афиши и названия спектаклей ужасно смешно одно за другим идут, — напомнила депутат. — Я думаю, что это просто, что называется, недодумали. Поэтому, на мой взгляд, никакого злого умысла там быть не может. Опасения напрасны. Сама эта выставка «Русская сказка» замечательная. Показывали в новостях, я видела и хочу туда сводить внучку!»

По ее мнению, организаторам, возможно, стоит заменить этот баннер.

«Это вопрос к дирекции либо к пиар-отделу, который не рассчитал, что это может быть так прочитано. Я думаю, надо им просто сказать об этом. Как вы понимаете, это не функция Госдумы — заниматься заменой баннеров. У нас есть гораздо более серьезные темы», — отметила собеседница ФАН.

Напомним, в свое время у деятелей культуры была выглядящая теперь зловеще, спустя много лет после распада СССР, «традиция» вставлять в книги и кинофильмы различные фразы и образы, работавшие на подрыв авторитета государства и власти. Многие из них впоследствии рассказывали об этом в интервью, отмечая, что режиссеры и писатели тайно «соревновались» в умении проводить крамолу мимо советских худсоветов и цензуры.