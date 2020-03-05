Специалистам удалось запустить Android на iPhone 7

Москва, 5 марта. Сотрудникам компании Correlium удалось запустить операционную систему Android 10 на iPhone 7, работающем исключительно на базе iOS от компании Apple.

Операционная система iOS всегда предустанавливается на устройства компании Apple еще на заводе. Это исключает возможность переустановить систему и заставить телефон работать на Android.

Но специалистам из Correlium удалось доказать, что операционная система Android от компании Google вполне может быть установлена на телефон от Apple. По их словам, пока такой трюк можно проделать только с iPhone 7 и 7 Рlus, передают «Народные новости».

Отмечается, что у открытия есть один существенный минус. В процессе работы на сторонней операционной системе в телефоне может произойти системный сбой, после которого устройство можно смело выбросить в мусорное ведро. Кроме того, даже при успешной работе, устройство будет иметь ограничения. Сотовая связь, Bluetooth и камера функционировать не будут.