Армия Сирии отражает атаки террористов в районе Серакиба

Дамаск, 5 марта. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отражают атаки террористов в районе города Серакиб в провинции Идлиб.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, боевики атакуют передовые позиции САА в районе поселения Дадих, которое расположено на трассе М5. Под огонь террористов попали как окрестности Серакиба, так и сама трасса.

САА отвечает на атаки боевиков артиллерийским огнем. Кроме того, бои продолжаются на западных и северо-западных окраинах Серакиба.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийские войска сумели вернуть поселок Ифис, находящийся к западу от недавно освобожденного города Серакиб. В сам Серакиб вошла военная полиция РФ, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и мирных граждан по трассам М-5 и М-4.