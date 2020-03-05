Донбасс сегодня: русская рулетка привела к гибели бойцов ВСУ, рядовые избивают офицеров

Донбасс, 5 марта. ДНР и ЛНР под огнем минометов. Солдаты ВСУ взбунтовались на командиров. В Донецкой области во время игры в русскую рулетку погиб украинский военный. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Территория Луганской и Донецкой народных республик за сутки обстреляна подразделениями украинской армии 15 раз. В ЛНР от обстрела погиб военнослужащий Народной милиции. Минометным огнем были накрыты Калиново, Фрунзе и Нижнее Лозовое. В ДНР украинские вооруженные формирования вели огонь из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляны Горловка, донецкий аэропорт, Александровка, Докучаевск и другие населенные пункты.

Солдаты ВСУ избили замполита

Разведка Народной милиции ДНР получила информацию о том, что в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ после окончания работы журналистов, снимавших очередной постановочный сюжет, военнослужащие избили заместителя командира по воспитательной работе за то, что он прятал комплекты нового вещевого довольствия. Во вторник на позициях 57-й бригады в зоне силовой операции проводили съемки пропагандистского ролика операторы телеканала «ТРК Украина». Сюжет был направлен на агитацию населения вступать в ряды украинской армии. Для съемок были использованы новые комплекты военной формы, постельных принадлежностей, спальных мешков, тепловизоров, электрогенераторов и прочего военного имущества.

Вид полного материального довольствия должен был свидетельствовать о том, что украинские военные в зоне ООС полностью обеспечены всем необходимым. Помощь в работе корреспондентов оказывал замполит 17-го батальона, который после отъезда представителей СМИ собрал выданные вещи для сдачи обратно на склад. Военнослужащие бригады, увидев, что необходимое в быту вещевое довольствие не достанется им, а послужит только реквизитом для съемок, возмутились и побили замполита. Сейчас пострадавший находится в больнице с переломами и сотрясением мозга.

Военнослужащие играли в русскую рулетку, один погиб, второй ранен

Двое выпивших солдат из 58-й мотопехотной бригады ВСУ развлекались на позициях вблизи Зайцево игрой в русскую рулетку. В результате боец Черненко получил сквозное ранение в голову, от которого он сразу скончался. В плечо бойца Мельничука срикошетила пуля, вылетевшая из головы первого. Раненый доставлен в больницу. О происшествии рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

На этом небоевые потери украинской армии в зоне ООС не закончились. В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ на мариупольском направлении группа бойцов закрепляла боеприпас на беспилотный летательный аппарат. Во время работ с опасным предметом произошел взрыв, четыре человека получили ранения.

Украинские солдаты подрываются на собственных минах

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что за сутки на украинских минах подорвались пять человек. Все — военнослужащие ВСУ. Бойцы 93-й бригады с головой ушли в подготовку к ротации. В связи со скорым убытием бригады в село Черкасское они начали готовить схроны с фиктивно списанными боеприпасами, дабы вывезти их из зоны ООС для продажи.

Очередной тайник решили заминировать противопехотными минами, однако одна из них сдетонировала. От взрыва пострадали четверо бойцов. Солдат той же 93-й бригады личным автомобилем наехал на заминированный участок в районе села Крымское. Раненого доставили в больницу.