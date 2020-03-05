Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Москва, 5 марта. Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются уже пять часов.

Журналисты по-прежнему ожидают итоговых заявлений от лидеров двух государств.

5 марта в Москву прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках рабочего визита. В Кремле его принял Владимир Путин. Главная тема, которую затронули стороны во время встречи, — ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Она обострилась 27 февраля. Тогда боевики атаковали правительственные войска САР. В результате ответного огня со стороны сирийской армии погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах террористов.

На открытой части переговоров Путин заявил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует внешнего вмешательства.