О собаках Балтийской таможни и курьезных случаях в работе рассказала женщина-кинолог. ФАН-ТВ

Мария Смирнова стала участницей конференции, посвященной 8 Марта.
Мария Смирнова — кинолог, на конференцию в Медиагруппу «Патриот» пришла вместе со своим сослуживцем — золотистым лабрадором-ретривером Алгуром. С ним вместе они обследуют суда и автотранспорт. Мария утверждает, что собаки Балтийской таможни универсальны.
«Сейчас, работая в рамках балтийской таможни, я могу сказать, что наши собаки из всех силовых структур на Северо-Западе самые сильные, потому что у наших собак, конкретно у собак Балтийской таможни очень обширный объем работы: и контейнерные перевозки, круизные суда, автотранспорт, который приходит», — поделилась Мария Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни.
Алгур — не первая служебная собака Марии. Сегодня кинолог, советник государственной гражданской службы России 1 класса вспомнила курьезные истории, которые случались вначале карьеры.
«Собака у нас была балбес и показушник, то есть все знали, если эта собака приезжает на работу, день удастся у всех, потому что эта собака устраивала такие аттракционы. Помню мой первый выезд с ним на Пулковскую таможню, тогда только наша служба создавалась. У ребят отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пулковской таможни не было еще ничего, ни орденов, ни медалей, ни званий, ни помещений, ничего. И тут приезжает собака, которая в первой же сумки обозначает так, будто там сто кг наркотиков, я смотрю, что у этих офицеров уже тут звезды, ордена перед глазами. Какого же было их удивление, когда сверху лежали плюшечки, после этого нас на Пулковскую таможню не звали», — продолжила Мария.