О собаках Балтийской таможни и курьезных случаях в работе рассказала женщина-кинолог. ФАН-ТВ

Мария Смирнова стала участницей конференции, посвященной 8 Марта.

Мария Смирнова — кинолог, на конференцию в Медиагруппу «Патриот» пришла вместе со своим сослуживцем — золотистым лабрадором-ретривером Алгуром. С ним вместе они обследуют суда и автотранспорт. Мария утверждает, что собаки Балтийской таможни универсальны.

«Сейчас, работая в рамках балтийской таможни, я могу сказать, что наши собаки из всех силовых структур на Северо-Западе самые сильные, потому что у наших собак, конкретно у собак Балтийской таможни очень обширный объем работы: и контейнерные перевозки, круизные суда, автотранспорт, который приходит», — поделилась Мария Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни.

Алгур — не первая служебная собака Марии. Сегодня кинолог, советник государственной гражданской службы России 1 класса вспомнила курьезные истории, которые случались вначале карьеры.