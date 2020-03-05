National Interest назвал боязнью России наращивание ВМС США в Европе

Вашингтон, 5 марта. США наращивают свои военно-морские силы, дислоцированные в Европе, назвав эти меры боязнью России. Об этом говорится в свежем материале американского журнала The National Interest.

Авторы статьи сообщают, что военное командование США в Европе запросило у Пентагона больше кораблей для сдерживания России. Руководство американского ВМФ уже готово предоставить дополнительно два эсминца.

«Эти два дополнительных DDG (Эсминцы. – Прим. ФАН) позволят нам продолжать совершенствовать способность получать указания и предупреждения в потенциальном боевом пространстве, а также значительно улучшить наши возможности командования и контроля», — цитирует СМИ высказывание главы европейского командования ВС США Тода Уолтерса.

Сейчас на вооружении американских сил на континенте состоят четыре устаревших эсминца. Изначально корабли предназначались для патрулирования в Средиземном море, однако усиление России изменило баланс сил в регионе, вызвав серьезное беспокойство военных США. Корабли все чаще вынуждены совершать рейсы в Черное море, где российские корабли, подлодки и морская авиация представляют «серьезную угрозу».

«Если командование ВМФ хочет сдерживать Россию, оно должно захотеть держать в Европе столько эсминцев, сколько сможет себе позволить», — резюмируют журналисты The National Interest.

Меры по наращиванию сил в Европе уже поддержал ряд сенаторов США, в том числе Джим Инхоф и Роджер Уикер. Однако часть флотского командования высказывается против этого, обращая внимание на то, что переброска кораблей ослабит основные силы ВМФ, охраняющие непосредственно территорию США.