Террористы вооруженных группировок оккупационного «правительства» в Триполи намерены совершить крупную провокацию против войск фельдмаршала Халифы Хафтара и атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в окрестностях Триполи. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари, сообщив о большом скоплении джихадистов в районе аль-Хира, южнее аль-Азизии. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов предупредил о том, что террористический рассадник, в который ПНС превратило ливийскую столицу, является серьезной угрозой для жизни и здоровья местного населения, а также препятствует мирным политическим процессам по урегулированию кризиса в североафриканской стране.

Стоит отметить, что также в своем заявлении Мисмари напомнил о регулярных нарушениях режима прекращения огня со стороны террористических бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он обратил внимание на продолжающуюся переброску в Ливию сирийских наемников из Идлиба, осуществляемую Турцией в качестве военной поддержки ПНС. Однако, по словам спикера ЛНА, наибольшую опасность представляют террористы запрещенной в России «Аль-Каиды»1, попавшие на территорию североафриканского государства благодаря Анкаре.

Также генерал-майор ЛНА сообщил, что один из опаснейших террористов группировки «Аль-Каида» Абу аль-Якзан в настоящий момент находится в Триполи, представляя большую угрозу для мирного ливийского населения наряду с другими головорезами ПНС. Мисмари добавил, что турецкие власти по-прежнему занимаются вербовкой и переброской террористов для «правительства» Файеза Сарраджа, которые затем промышляют в Ливии грабежами, похищением людей и устраивают провокации против сил Халифы Хафтара.

По словам эксперта, ливийское население, находящееся в оккупированном Триполи, подвергается большой опасности из-за беспредела, который творят террористы и наемники бандформирований ПНС. Он подчеркнул, что окружение Сарраджа заинтересовано в привлечении завербованных Турцией преступников из других стран.

«Эти террористы действительно представляют огромную опасность. Естественно, вооруженные бандформирования Правительства национального согласия по составу сил резко уступают Ливийской национальной армии, в связи с этим они заинтересованы в интернационализации конфликта, чтобы пришли внешние силы в Ливию. Поэтому, конечно же, провокации они будут делать, в этом заинтересовано именно «правительство» в Триполи», — объяснил собеседник ФАН.

Еще в своем последнем выступлении Мисмари предупредил, что нахождение на ливийской земле международных террористов угрожает жизни и здоровью мирного населения Триполи, оказавшегося в непростой ситуации. Он отметил, что сирийские наемники и прочие джихадисты ПНС похитили в Ливии уже свыше тысячи человек. Также большую опасность представляют теракты, осуществляемые отморозками Файеза Сарраджа. Таких террористических атак в ливийской столице было совершено более 400.

Эксперт по геополитике предупредил, что наемники и террористы ПНС в случае поступления им приказа о провокации против ливийского населения вполне могут его исполнить, поскольку они осуществляют свою деятельность исключительно ради наживы. В связи с этим, уверен политический аналитик, крайне сложно надеяться на мирное политическое решение затяжного конфликта в Ливии, так как за действиями боевиков, захвативших Триполи, стоят Турция и Запад.

«Террористы и наемники [ПНС Ливии] работают за деньги, если им прикажут устроить провокацию против мирного населения — они это сделают. Понятно, что в таких условиях ливийский конфликт не может закончиться перемирием. С другой стороны, такое положение дел вряд ли изменится, поскольку за этим стоят конкретные экономические интересы западных сил и интересы Турции. Терроризм существует благодаря организационной деятельности ЦРУ и других западных спецслужб, это уже проявлялось много раз. Сами по себе террористы получают только деньги, а политические дивиденды от распространения терроризма могут использовать только крупнейшие мировые силы. То есть они работают по заказу», — сделал неутешительные выводы Константин Соколов.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило специальный материал, раскрывающий маршруты, которыми пользуется Турция для переправки террористов из Сирии в Ливию. По большей части Анкара перевозит джихадистов по воздуху при помощи гражданских пассажирских и транспортных самолетов, а также по морю. Не стоит забывать и о нарушении турецкой стороной эмбарго ООН за счет продолжающейся оружейной контрабанды, направленной на поддержку незаконного триполитанского режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.