Депутаты и эксперты разъяснили смысл обновления Конституции РФ

Президент России Владимир Путин пригласил на разговор лидеров парламентских фракций. Встреча, которая началась уже за полночь, с 5 на 6 марта, прошла в преддверие второго думского чтения законопроекта по внесению изменений в конституцию. В первом чтении проект закона приняли еще в январе, после чего в адрес рабочей группы поступило около тысячи предложений. Они превратились в две сотни поправок к основному закону страны.

Президент поблагодарил парламентариев за работу над поправками, в том числе над теми, которые сам внес 2 марта, и еще раз подчеркнул: инициативы вступят в силу только после того, как их одобрят граждане России.

«Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция — это не случайно и называется основной закон, который должен консолидировать все общество, думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон», — сказал на встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин.

После встречи в Кремле о готовности поддержать законопроект заявили все лидеры фракций, кроме Геннадия Зюганова, который решение оставил за партией.

В свою очередь эксперты назвали тему конституционных поправок чрезвычайно важной и обратили внимание на необходимость дисциплины в обеспечении всего процесса их принятия.

Своими впечатлениями от встречи Путина с парламентариями и ожиданиями от работы над законопроектом в третьем окончательном чтении с корреспондентами Федерального агентства новостей поделились депутаты Госдумы — представители «Единой России», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также политологи.

Судьбоносный момент в истории страны

Сейчас россияне переживают судьбоносный момент в истории страны. В Государственной думе готовы внести изменения в Конституцию России, но последнее слово по воле президента будет за народом 22 апреля. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

«Мы переживаем судьбоносный момент в истории страны. Действительно, конституция будет изменена, это уже понятно, по крайней мере мы в Государственной думе готовы к этому. Последнее слова по воле президента будет за людьми 22 апреля. Готовность высокая, мы готовы к рассмотрению поправок во втором чтении», — обратил внимание парламентарий.

Споры идут по всем законопроектам без исключения, отметил Сергей Боярский. У каждой политической фракции есть своя позиция, свои программные тезисы, свои пожелания.

«Я ожидаю широкую и яркую дискуссию вокруг изменений в основополагающий, базовый документ страны. По-другому быть не может. Тем не менее в вопросах стратегических, национальных интересов, интересов граждан, мы практически всегда находим единодушие, консенсус. Все четыре фракции, представленные в Думе, обычно поддерживают такие изменения единогласно. Думаю, в этот раз будет ровно так же, учитывая тот ключевой, базовый социальный блок, который был предложен президентом», — сказал депутат от фракции «Единая Россия».

Боярский ожидает споры именно вокруг тех поправок, которые не найдут отражение в Конституции России, но могут быть реализованы в рамках федеральных законов.

Поправки на улучшение

У представителей фракции ЛДПР позитивное отношение к поправкам в основной закон — там нет ничего, что могло бы рассматриваться негативно, заявил в беседе с ФАН депутат Иван Сухарев.

«Владимир Жириновский на встрече с президентом выразил позицию фракции ЛДПР по изменениям в Конституции России. У нас позитивное отношение к поправкам в основной закон, мы не видим там ничего, что могло бы рассматриваться негативно с нашей стороны», — отметил депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.

Парламентарий считает, что та конституция, которая была принята в России в 1991 году, не учитывает особенностей нашего государства, и эту ситуацию нужно было как-то исправлять.

«Та конституция, которая была принята в 1991 году, универсальна и подходит для любой страны. Она не учитывает особенностей нашего государства, и ее давно пора было отшлифовать: чем и занимались законодатели, рабочая группа, фракции, президент. Свой вклад внесла фракция ЛДПР — в работе были учтены наши поправки по приоритету национального права над международным. Мы считаем это очень важным, особенно в нынешних условиях, когда вокруг не друзья, а партнеры и, как правило, в кавычках», — сказал Сухарев.

Депутат считает, что 10 марта нижней палате парламента предстоят горячие споры.

«Блок поправок будет рассматриваться 10 марта, никаких дополнительных поправок до этого времени уже не будет. Предполагаю, что на второе чтение мы потратим целый день — будем работать до ночи. 200 поправок — это очень серьезно. Те поправки, которые будут отклонены, вынесут на отдельное голосование и они будут озвучены нашими депутатами. Мы посвятим много времени тому, чтобы их рассмотреть», — пояснил депутат от фракции ЛДПР.

Парламентарий отдельно отметил важность поправок про брак между мужчиной и женщиной, территориальную целостность России, русский язык как государствообразующий.

О том, что изменения в основной закон страны назрели и эта работа будет нести только положительный эффект, говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным сам глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я не вижу ни одной поправки, где был бы какой-то отрицательный смысл. Все поправки на улучшение, все несут положительное значение. Я не уверен, чтобы кто-то из граждан в чем-то видел подвох или выразил неудовлетворение», — заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Ответы на вопросы населения

В КПРФ надеются, что в окончательном виде редакция основного закона будет учитывать те поправки, которые фракция предлагала. Об этом ФАН заявил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Мы целиком инициировали поправки, связанные с социальным вопросом: повышение заработной платы, пенсий, бесплатное образование, качественная медицина. Говорили о том, чтобы повышать пенсии и другие выплаты с учетом не прожиточного минимума, а потребительской инфляции. Учитывать рост цен на наиболее чувствительные для населения услуги и товары: лекарства, оплата ЖКХ, продуктов питания. Потому что в этом отношении мер пока принято недостаточно», — сказал Гаврилов.

С другой стороны, фракция КПРФ поддерживает курс на укрепление независимости и суверенитета страны.

«Наши депутаты предлагали поправки по русскому языку, семейным ценностям, вопросам патриотизма, памяти о защитниках Отечества, усилении парламентского контроля, роли парламента. Надеемся, что в окончательном виде редакция будет учитывать те поправки, которые наша фракция предлагала в содержательном праве», — пояснил Сергей Гаврилов.

Парламентарий добавил, что обсуждение поправок в главный закон страны поднял ряд вопросов, которые также будут решаться на законодательном уровне.

«Многие вопросы носят не конституционный характер, но тоже должны рассматриваться в сопутствующем законодательстве на региональном и федеральном уровне. Мы надеемся на то, что в общем пакете найдем решение конкретных вопросов, которые волнуют наше население», — констатировал парламентарий.

Отметим, на встрече с президентом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил об исключительной важности отражения в поправках вопросов социальной поддержки населения, защиты семейных ценностей, а также значения русского языка, как государствообразующего.

«Ремонт» главного документа страны

«Справедливая Россия» поддерживает необходимость «ремонта» главного документа страны. Однако над непринятыми пока поправками от СР в Конституцию РФ также нужно поработать. Об этом ФАН заявил заместитель руководителя фракции в Госдуме, депутат Олег Нилов.

«Большинство поправок, оставшихся за скобками официальных формулировок, касались самого главного — размера пенсий и зарплат. Уверен, что тех мер, которые будут зафиксированы в конституции, все равно недостаточно. Над социальными гарантиями надо работать постоянно. В первую очередь менять закон о потребительской корзине (свой вариант, где прожиточный минимум равен 31 тысяче рублей, СР внесла в прошлом году. — Прим. ФАН) над изменениями в пенсионном законодательстве (где коэффициент замещения от заработка должен быть больше 40%. — Прим. ФАН). Кроме того, недостаточно был развернут тезис по гарантиям бесплатного здравоохранения и образования», — пояснил Нилов.

По мнению парламентария, необходимо в 2 раза увеличить финансирование в эти сферы.

Кроме того, не останавливаться на антикоррупционных мерах и прорабатывать их более детально — от «конфискации имущества казнокрадов до высшей меры».

Без интриг не обошлось

По мнению директора института политических исследований Сергея Маркова, собирая лидеров думских фракций на данную встречу, президент России хотел подчеркнуть важность темы конституционных поправок и необходимость дисциплины в обеспечении всего процесса их принятия.

«Совершенно очевидно, что этот встречей президент России обозначил, насколько это важно. И что должна быть дисциплина», — заявил Марков в беседе с ФАН. По его мнению, что в этой истории есть несколько интриг.

Одна из них связана с взаимоотношениями между ветвями власти, — отметил он. Вторая — с большой загадкой в лице Госсовета.

«Третья интрига — не интрига. Это социально ориентированные поправки. Всем понятно, что социальное государство укрепляется и делает поправки в конституцию. Четвертая интрига связана с идеями, которые выдвигает общество. Основные идеи — это семья, Бог и русский народ. Это поставило элиту в достаточно трудное положение», — считает политолог.

По словам эксперта, если по семье они еще быстро решили, по Богу есть уже достаточно большое давление, чтобы это было упомянуто в минимизированной форме.

«А по русскому народу была страшная дискуссия, и русский народ в итоге не будет упомянут. Элита все-таки побоялась упомянуть русский народ. Это говорит о достаточно большом распространении русофобских идей именно в элите. По этому вопросу была бурная дискуссия…», — констатировал он.

При этом по мнению Маркова, еще одна интрига, которая чуть ли не основная — «почему же задана такая скорость?»

«7-9 числа все будут праздновать 8 марта. 10 число — уже голосование в Госдуме, это будет уже третье чтение. 11 марта — в Совете Федерации. 12 марта — во всех законодательных собраниях. На пятницу, думаю, ничего не поставят, потому что это пятница, 13 — ведь с точки зрения современного общества число имеет большое значение. Не надо делать последнее заседание на пятницу-13, которая ассоциируется в народном сознании с дьявольским днем», — напомнил Сергей Марков, добавив, что такая огромная скорость вызывает такое же огромное недоумение.

В том числе в связи с этим, полагает Марков, российский лидер и собрал лидеров фракций.

«Чтобы это недоумение не вылилось в практические вещи, Владимир Путин всех собрал, и подчеркнул, насколько это важно и что дисциплина должна быть, уже самим фактом такой встречи подчеркнув значение всего. Ну и заодно узнал их [лидеров фракций] мнение, поскольку они — в центре общественно-политической жизни, и имеют возможность понять, что происходит и донести до президента свою позицию. Поэтому, я думаю, на этой встрече не что-то именно решалось, а просто президентом была подчеркнута важность происходящего», — подытожил собеседник ФАН.

Вклад в историю страны

Политолог Евгений Минченко выдвинул предположение об исторической важности поправок в Конституцию РФ. При этом эксперт также обратил внимание на тональность встречи.

«Тональность встречи была в стиле «начальник с подчиненными». Причем эту тональность с готовностью поддерживали обе стороны», — отметил он.

Минченко полагает, что особая позиция по поправкам в Конституцию РФ есть только у коммунистов, которые в Госдуме будут голосовать за социальные поправки, и пока не определились по поправкам, касающимся политического устройства.

«Но их голоса и не обязательны, потому что можно было только голосами одной «Единой России» все провести, у нее парламентское большинство», — считает собеседник ФАН.

По мнению Минченко, для Путина важно, чтобы все основные политические силы поддержали проект.

«Он сразу сказал, что, возможно, эта конституция еще прослужит даже не 20, а 50 лет. Для Путина это в какой-то степени его значимый вклад в историю. Была сталинская конституция, была брежневская, была ельцинская. Вот теперь — путинская конституция», — считает политолог.

В связи с этим Минченко делает вывод, что продолжится стремление убедить поддержать поправки не только лидеров думский фракций, но и непарламентских фракций, а также населения.

«Поэтому, я думаю, что так или иначе убеждение лидеров парламентских и, видимо, непарламентских партий будет продолжаться, что они в едином порыве должны поддержать эти конституционные поправки. Сначала — в процессе голосования в Госдуме и в региональных законодательных собраниях, а потом — в агитации за явку и в поддержку этих поправок», — подытожил Евгений Минченко.

Президент предложил обсудить возможность что-либо поменять в Конституции России в послании Федеральному собранию 15 января и тогда же обозначил ряд предложений по мерам соцподдержки и по перераспределению властных полномочий. В тот же день он сформировал рабочую группу из 75 человек — законодателей, юристов и представителей широкой общественности.

Первая встреча с членами группы прошла уже 16 января. На ней президент высказал пожелания по поправкам.

Предполагается, что законопроект может пройти третье чтение 11 марта. Затем его должны одобрить больше двух третей заксобраний регионов. Потом он должен поступить на подпись президенту. Также его должен оценить Конституционный суд. Если поправки пройдут все эти инстанции, 22 апреля их единым пакетом выставят на всенародное голосование.