Канделаки призвала не развешивать на женщин ярлыки

Москва, 5 марта. Известная телеведущая Тина Канделаки призвала не вешать на женщин ярлыки. Таким образом журналистка прокомментировала выводы Программы развития ООН о том, что 9 из 10 людей в мире подвержены предрассудкам в отношении представительниц прекрасного пола.

Аналитики 5 марта опубликовали отчет, который посвящен проблеме гендерного неравенства. Согласно результатам, 91% среди опрошенных мужчин и 86% женщин-респондентов придерживаются как минимум одного предубеждения относительно представительниц прекрасного пола в политике, экономике, образовании и других сферах.

Директор отдела ПРООН по составлению доклада о развитии человеческого потенциала Педру Консейсау назвал эти цифры «шокирующими». Он пояснил, что ООН «упирается в стену», хотя прикладываются большие усилия в решении данного вопроса. Тина Канделаки в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что доверять в данном вопросе стоит, прежде всего, самим себе.

Канделаки подчеркнула, что предвзятости со стороны своего окружения никогда не замечала.