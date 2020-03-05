Актер Селин сравнил историка-расчленителя Соколова с Ганнибалом Лектером

Дело историка Олега Соколова, пойманного в петербургской реке Мойке с руками расчлененной им аспирантки-любовницы, можно считать закрытым. Следствие предъявило ему окончательные обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, шокировала многих — в том числе и публичных людей. Психотип ученого-убийцы весьма распространен в обществе: мы сталкиваемся с подобными людьми каждый день. Об этом актер Сергей Селин (более известный среди своих поклонников под именем персонажа из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дукалиса) заявил в интервью Федеральному агентству новостей после конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Эти «наполеончики» широко представлены в нашем обществе, — сказал собеседник ФАН. — Как правило, так ведут себя руководители небольших компаний с визитками «директоров» (директор ларька ведь тоже директор!). Я встречался с такими людьми уже в постсоветское время — и практически всегда у них у всех схожие замашки. Только в случае с Соколовым это приняло наиболее уродливую форму».

Селин считает, что десятилетия, проведенные на съемках фильмов про «ментов и бандитов», позволили ему в полной мере проникнуться профессией стража порядка — и поэтому его мнение об известном преступнике можно в некоторой степени назвать авторитетным.

«Истории, показанные сериалах, где я снимался, максимально приближены к реальным событиям — особенно тогда, когда сценарии писал Андрей Кивинов. Он писал про своих друзей, коллег из уголовного розыска, и описывал случаи, которые ему приходилось расследовать», — рассказал актер.

Тем не менее, оговорился собеседник ФАН, история доцента Соколова не вызовет интерес у российских сериальных прокатчиков.

«Во-первых, это мерзко, — убежден Селин. — Я помню, когда мы снимали кино, к нам приходили служивые люди и предлагали свои, подчас наводящие лютый ужас, истории. Однако играть в этом… Да еще и чтобы зрители потом увидели… Ну это некорректно, жестко… Неправильно, одним словом. Показывать такие подробности, я считаю, не стоит. Мы должны пожалеть зрителя».

Однако Селин не исключил, что судьбой историка-расчленителя заинтересуется Голливуд.