Сатановский объяснил, почему Эрдоган не выполнил договоренности с РФ по Сирии

Москва, 5 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не собирался выполнять договоренности с Россией по Сирии. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, нынешняя ситуация в Идлибе свидетельствует о том, что Запад не отказался от планов по свержению президента Сирии Башара Асада, передает информационное агентство SM News.

«В данном случае Эрдоган конечно не собирался ничего выполнять. Договоренности с ним были хороши, толковы и грамотны. И не выполнял их он с самого начала. Наши это видели и не реагировали по одной причине. Они терпеливо взращивали сирийскую армию, потому как ранее ее не было», — пояснил Сатановский.

Напомним, в ночь на 28 февраля боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке турецкой армии предприняли попытку масштабного наступления на позиции правительственных войск Сирии в районе города Серакиб. Данные события способствовали обострению ситуации в сирийском Идлибе.

Сирийская армия была вынуждена открыть огонь по террористам, в результате чего погибли более 30 турецких военнослужащих, которые были в составе отрядов боевиков. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что турецкие военнослужащие не должны были находиться в зоне обстрела.