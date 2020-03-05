МИД Сирии назвал лицемерными и лживыми заявления Запада о гуманитарной катастрофе в Идлибе

Дамаск, 5 марта. Заявления официальных лиц западных стран о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб демонстрируют масштабы лицемерия и лжи политики этих государств, говорится в заявлении МИД Сирии.

«Заявления и поднятая некоторыми официальными лицами Запада шумиха о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб […] демонстрируют масштабы лицемерия и лжи политики этих стран, продолжение ими политизации гуманитарных вопросов в собственных интересах», ― приводит слова источника в МИД Сирии агентство SANA.

В сирийском ведомстве отметили, что Запад игнорирует преступления террористических организаций и турецких военных в провинции Идлиб. В Дамаске подчеркнули, что борьба с терроризмом на территории республики является законным правом Сирии, гарантированным международными законами и конвенциями. В ведомстве напомнили, что группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. Действия Сирийской арабской армии (САА) направлены на борьбу с террористами.

«Западные страны, в частности Германия и Франция, пытаются использовать гуманитарную ситуацию как оправдание давления с целью прекращения военных операций против террористов», ― добавили в ведомстве.

Причиной роста напряженности в сирийском Идлибе являются действия турецких войск, а также провокации подконтрольных им боевиков. В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

Примечательно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений.

Ранее в Минобороны РФ назвали несостоятельными обвинения в адрес Сирии в «гуманитарном кризисе». По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, действия сирийской армии, вынужденной бороться с террористами, используются для обвинений в адрес Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.