Я знаю, что такое война: ветеран боевых действий рассказала о службе в Чечне. ФАН-ТВ

Валентина Рогова — ветеран боевых действий. Сегодня во время конференции в Медиагруппе «Патриот» она поделилась своими воспоминаниями из жизни и службы.

Валентина родилась в Луганске. Школу заканчивала во время распада Советского Союза. Позже переехала жить в Россию. Рассказывает, что высшее образование возможно было получить только на платной основе. Нужно было зарабатывать деньги. И девушка решила отправиться служить по контракту. Ведь еще в школе увлекалась военно-патриотическими играми, занимала первые места по строевой подготовке, хорошо стреляла. И так, в свой 27-мой день рождения, Валентина попала в Чеченскую республику. Там в звании прапорщика и в должности начальника аптеки она провела три года. На службе встретила и своего будущего мужа.

«Я знаю, что такое война, я знаю, что такое помощь раненным, я знаю, что такое, когда умирают люди. Разорванные тела я тоже видела. Служба в военном коллективе, особенно в замкнутом пространстве для женщины — очень тяжело. Во-первых, это война, на войне все под другой маркой проходит, и слово «женщина» воспринимается совсем по-другому. На женщин в тот период, когда приехала я, смотрели по-другому, мне пришлось восстанавливать авторитет женщины, как женщины», — рассказала Валентина Рогова, ветеран боевых действий.

Сегодня Валентина — заместитель руководителя Международного отдела Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Воспитывает троих детей.