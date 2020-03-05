Пожилая женщина сгорела в Саратовской области из-за воспламенившейся одежды

Саратов, 5 марта. 86-летняя пенсионерка сгорела заживо в Балашове из-за воспламенившейся одежды. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Саратовской области.

По имеющейся информации, трагедия произошла днем 5 марта. Подробностями поделился случайный очевидец происшествия. Он рассказал, что проезжал по улице Астраханской и увидел, что из частного дома выбежала пожилая женщина, на которой горела одежда. Мужчина бросился к ней навстречу, чтобы оказать необходимую помощь, но несмотря на его старания спасти пенсионерку не удалось.

На месте происшествия работала оперативная группа следственного комитета. Специалисты пришли к выводу, что женщина пыталась растопить печь горючей жидкостью. Вещество попало к ней на одежду и воспламенилось.

В данный момент расследование инцидента продолжается. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.