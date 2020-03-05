Сирийские террористы, привезенные Турцией в Ливию, организовали в Триполи оперативный штаб

Триполи, 5 марта. Мирные жители Триполи сообщают о сотнях сирийских террористов, переправленных на ливийскую территорию Турцией в качестве живой силы для пополнения рядов бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, замеченных в столице североафриканского государства.

Так, по сообщениям одного из местных жителей Триполи, террористы-наемники ПНС организовали собственный оперативный штаб в районе Айн-Зара в одном из отдельно стоящих зданий. Очевидец отмечает, что джихадисты хорошо охраняют свой штаб — внутри всегда находятся порядка трех десятков боевиков.

Также благодаря жителям ливийской столицы стало известно место, где наемники из сирийского Идлиба получают свою «зарплату». Террористический пункт выдачи денег расположился в Азизии, неподалеку от спортгородка, между местным отделением ЗАГСа и отделением ФМС. Ответственным за выдачу «жалований» террористам является некий боевик Рамзи аль-Ляфаа.

Привезенные Анкарой из Сирии на территорию североафриканского государства члены различных террористических группировок были замечены также около тренировочного лагеря Басис в квартале Гаср аль-Хияр, находящемся в триполитанском районе Карабули. По словам местных ливийских жителей, у террористов был турецкий бронеавтомобиль Lamis. Еще целый отряд наемников Файеза Сарраджа был зафиксирован между триполитанским зоопарком и парком Насер.

Еще на парковке возле офисного здания ад-Даува аль-Ислямия были замечены 15 автомобилей с сирийскими террористами, сбежавшими из Идлиба в Ливию. Таким образом, становится очевидно, что на территории, оккупированной незаконными вооруженными формированиями ПНС, появляется все больше наемников преступного режима, которые, чувствуя свою безнаказанность, устраивают настоящий беспредел. Международное сообщество продолжает игнорировать вмешательство Турции во внутриливийский кризис, Совет Безопасности ООН так и не отреагировал на многочисленные факты, доказывающие переброску Анкарой джихадистов.

Напомним, наемники из Сирийской Арабской Республики регулярно совершают провокации, нападая и обстреливая позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Турция по-прежнему продолжает поставлять для ПНС Ливии джихадистов, наращивая тем самым группировку марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа. Кроме того, сирийские террористы представляют угрозу для мирного населения Триполи, так как зачастую занимаются грабежами, мародерством и похищениями ливийцев ради получения выкупа.