Великий пост и 8 Марта: как отмечать, что можно есть, что нельзя делать

Приближается один из любимых российских праздников — Международный женский день 8 марта, который в нашей стране очень популярен. Это праздник всех женщин от мала до велика. Именно 8 марта мужчины оказывают женщинам максимум внимания: поздравляют, дарят подарки и обязательно цветы, берут на себя домашние обязанности, организуют своим любимым романтические сюрпризы и так далее.

Несмотря на попытки феминистских организаций вернуть 8 Марта к историческим корням и превратить праздник в день борьбы женщин за свои права, получается у них не очень. Акции феминисток обычно шумные, но немногочисленные, а вот традиционные поздравления в коллективах и в семейном кругу по-прежнему в ходу.

В последнее время церковь играет в России значительную роль, и это накладывает отпечаток на жизнь верующих. Дело в том, что праздник 8 Марта как правило приходится на время Великого поста, когда действуют строгие запреты, касающиеся питания и всех сфер жизни. Верующим предписан полный отказ от мясной и молочной пищи и яиц, а также от рыбы (за исключением трех дней). Кроме того, под запретом сексуальная супружеская жизнь, а также любые развлечения.

Как верующим совместить православные великопостные традиции с пришедшим к нам из советских времен женским праздником, Федеральному агентству новостей объяснил священник отец Григорий.

Как церковь относится к 8 Марта

«Русская православная церковь относится к этому празднику с пониманием, ведь отмечать его —освященная десятилетиями традиция, — рассказал священник. — 8 Марта не имеет ничего общего с пришедшими с Запада бесовским Хэллоуином и с Днем святого Валентина, который, по сути, является праздником разврата».

Однако церковь чтит женщин не 8 Марта, а в другой день, отметил отец Григорий. Для этого есть специальный христианский праздник — День жен-мироносиц, который отмечается после Пасхи. В 2020 году День жен-мироносиц будет отмечаться 3 мая.

Как верующим провести 8 Марта, что можно и нельзя делать

«Не вижу ничего зазорного, если верующие скромно и достойно отметят этот праздник, — говорит собеседник ФАН. — Мужчинам стоит поздравить своих любимых женщин — жен, матерей, сестер, дочерей, внучек и так далее. Теплые, сказанные от сердца слова и цветы никакому посту не помеха, даже Великому. Небольшое, скорее символическое подношение тоже считаю вполне уместным. Также мужчинам в этот день стоит быть особенно внимательными к своим женам. Пусть супруг возьмет на себя основную домашнюю работу, заботу о детях и даст жене максимально отдохнуть».

А вот бурное праздничное застолье, особенно с возлияниями, а также походы в места, где предусмотрены развлечения, не благословляются (то есть запрещены) как противоречащие сути поста, отмечает представитель церкви.

«Напомню, в этом году 8 Марта приходится на воскресенье, когда правилами поста разрешено вкушать горячую постную пищу с растительным маслом, также допускается выпить немного вина. То есть вариантов, как накрыть вкусный и красивый стол, предостаточно. Порадуйте себя постной выпечкой, салатами, запеченными овощами и грибами», — отметил собеседник ФАН.

В праздник верующие могут даже посетить публичное мероприятие, смысл которого не противоречит правилам поста: концерт духовной музыки, серьезный спектакль. Можно посмотреть исторический фильм, отправиться на прогулку с детьми и так далее.

«Но идеальным считаю посвятить этот день посещению храма и благотворительности», — подчеркнул священник.

Подробнее о правилах Великого поста и празднике 8 Марта читайте в материалах Федерального агентства новостей.