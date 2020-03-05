Канделаки на фоне скандала в биатлоне призвала Тихонова не вести войну с Губерниевым

Москва, 5 марта. Известная телеведущая Тина Канделаки прокомментировала громкий скандал с участием четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова на фоне обысков в Италии у российских биатлонистов. Соответствующий пост она разметила в своем Telegram-канале.

«Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов уже столько лет ведет свой крестовый поход против Союза биатлонистов России (кто бы, кроме него, им ни руководил), что рано или поздно он должен был упомянуть и вашу покорную слугу», — начала Тина Канделаки.

Она заметила, что Тихонов сделал это на фоне скандала с обыском у Александра Логинова. Телеведущую возмутил тот факт, что бывший спортсмен добавил ее имя в заголовок своего открытого письма, как предполагает Канделаки, «для пущего резонанса».

«В письме Тихонов пишет, что это не он был причиной обысков, хотя факт раскрытия им внутренней кухни нашей команды налицо. Ну что не сделаешь ради падения Иерусалима — да, Александр Иванович?» — поинтересовалась телеведущая.

Канделаки подчеркнула, что заботу о российском биатлоне необходимо «проявлять конструктивной, а не огульной критикой». Также она призвала не вести войну с комментатором Дмитрием Губерниевым, который «не раз и не два доказал свою преданность нашим спортсменам».

«И уж тем более нужно понимать, что каждое неаккуратное слово (а их у вас много) может и будет использовано против нас», — резюмировала журналистка.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил, что обыски в номерах российских биатлонистов на прошедшем чемпионате мира могли быть спровоцированы интервью бывшего спортсмена Александра Тихонова. По словам Губерниева, донос на Александра Логинова писала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен и делала она это именно со слов четырехкратного олимпийского чемпиона.

Напомним, в гостиничном номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии, где проходил чемпионат мира, были обыски. В Союзе биатлонистов России (СБР) пояснили, что полиция пришла с проверками из-за того, что тренер Александр Касперович воспользовался чужой аккредитацией.