Эксперт по этикету Холгова рассказала, чем заменить рукопожатие в разгар коронавируса

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали свою встречу 5 марта в Москве с обычного рукопожатия. Но другие политики в условиях угрозы распространения коронавируса переходят к иным формам приветствия, и иногда это оборачивается курьезами и неловкостями. Президент национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, чем можно элегантно заменить рукопожатие, если вы опасаетесь коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон (в его стране число скончавшихся от COVID-2019 выросло до шести) во вторник, 3 марта, отказался от рукопожатий на встречах. Королева Великобритании Елизавета II теперь вручает награды в перчатках, и западные СМИ утверждают, что это не просто деталь гардероба, а мера профилактики коронавируса.

«Я не припомню, когда такое было в последний раз, но ситуация любопытная, — говорит Альбина Холгова. — Чтобы отказаться от рукопожатия, придется договориться сообща. Сейчас мы наблюдаем, как один человек протягивает руку, а другой ему не отвечает. Вообще-то это оскорбление, никто не хотел бы оказаться в такой ситуации. Мы понимаем, что на это есть сейчас веские причины. Но получается, что для того человека, который протянул руку, они не существуют, а законы этики рекомендуют здороваться так, как это принято».

В понедельник, 2 марта, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, что оказалось неожиданностью для канцлера. Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, но тот не ответил ей. Вышло неловко, но Меркель восприняла ситуацию с юмором: подняла обе руки и показала Зеехоферу поверхность ладоней.

На встрече в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе представители обеих сторон договорились не жать друг другу руки – это соглашение помогло избежать подобных неловкостей. В остальном мире рукопожатия тоже постепенно заменяют другими формами контакта.

Например, в Тегеране мужчины касаются друг друга внутренними сторонами стоп в обуви. Точно так же поступили на недавней встрече глава Минэнерго РФ Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо: они «поздоровались ногами».

В Австралии министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс посоветовал вместо рукопожатий похлопывать друг друга по спине, а глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями.

«Приветствие локтем» уже продемонстрировали на пресс-конференции в Вашингтоне исполнительный директор МВФ и президент Всемирного банка, но эксперт Альбина Холгова считает, что соприкосновения другими частями тела, кроме кистей, останутся табуированными в деловом этикете. Зато она называет альтернативы, которые могут прийти на смену привычным рукопожатиям, пока в мире сохраняется угроза распространения коронавируса.

«Я полагаю, первое, что придет на смену – это жест, которым мы говорим «добрый день», «очень рад» — это рука на груди чуть выше уровня сердца, — говорит специалист по этикету. — Либо мы ограничимся жестом поднятой руки с открытой ладонью, обращенной к собеседнику. Это два безобидных жеста и элегантные способы приветствия, которые помогут избежать тактического контакта».

По словам Альбины Холговой, нововведения в этикете на уровне мировых лидеров распространятся и вниз по политической и деловой иерархии. Кроме того, некоторые даже обрадуются возможности не подавать руку тому, с кем разладились или не сложились отношения.

В качестве мер профилактики коронавируса премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался участвовать в фестивале красок Холи в этом году, МИД Бельгии перенес на более поздний срок государственный визит в Италию короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды, в Израиле отказался от рукопожатий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а в России лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с трибуны Госдумы в белых перчатках.

В Кремле сообщили, что принимаются все меры по защите президента страны от коронавируса.

В России на данный момент официально зарегистрировано два случая заражения коронавирусом — в Москве и Санкт-Петербурге. Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID—2019 в мировом масштабе составляет 3,4%.