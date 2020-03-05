Польский депутат рассказал, как США готовят в Восточной Европе удар по России

Варшава, 5 марта. США готовы спонсировать восточноевропейские государства, чтобы ограничить влияние России. Такой тезис варшавскому изданию Biznes Alert озвучил профессор Польской академии наук и депутат Сейма Павел Коваль.

Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон намерен инвестировать в энергетическую сферу восточноевропейских стран (так называемой «Инициативы трех морей») миллиард долларов, что преследует как политические, так и бизнес-интересы США.

«Следующий важный аспект — это подталкивание к действиям, например, в области ядерной энергетики, развитие которой, по мнению американцев, продвигается в недостаточно быстром темпе», — считает Коваль.

По его словам, президент США Дональд Трамп, не разрешив разногласия с западными партнерами, пытается найти понимание в Восточной Европе.

«Миллиард долларов — не такая большая сумма, шаг США имеет скорее символическое значение: американцы демонстрируют, что они относятся к «Инициативе» серьезно», — уверен политолог.

Ключевой же момент рассуждений польского парламентария касается намерения Трампа склонить на свою сторону Белоруссию, что уже выходит за рамки «Инициативы трех морей».

Президент страны Александр Лукашенко долгие годы пытается демонстрировать независимость от Москвы, чем хотят воспользоваться в Белом доме. Коваль напоминает, что еще совсем недавно в Минск приезжал госсекретарь Майк Помпео, и стороны как раз обсуждали энергетические проекты. Соглашение с Белоруссией дало бы США не только новый рынок сбыта.