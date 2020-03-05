Сирия, 5 марта. На севере Алеппо в городе Джандарис взорвался заминированный мотоцикл, брошенный на рынке. В Идлибе террористы отступили от Серакиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заставили отряды террористов отступить на юге Идлиба из окрестностей Серакиба, в Латакии открыли по боевикам «Сирийской национальной армии» ответный огонь, в Идлибе потеряли танк.

«Сирийская национальная армия» (СНА): на севере Латакии потеряла четырех боевиков при обстреле со стороны правительственных сил, на юге Идлиба повредила танк САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из артиллерии по позициям сирийской армии у шоссе М-5 в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совместно с международной коалицией провели рейд на востоке Дейр-эз-Зора, подозреваются в минировании мотоцикла в Алеппо в зоне контроля протурецких боевиков.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Step News боевики «вооруженной оппозиции» ударили по позициям сирийской армии и союзных ополчений в районе деревни Аль-Хадад на севере провинции Латакии. Позднее боевики «Сирийской национальной армии» открыли огонь из минометов по местам дислокации правительственных сил у деревни Айн-Кансар, Ард-аль-Вати и у подножья горы Аль-Акрад, в результате чего семь военнослужащих пострадали. Боевики также понесли потери, когда подразделения САА открыло ответный огонь по опорным пунктам группировки. От полученных ран скончались четверо.

Провинция Алеппо

В зоне контроля протурецких группировок на севере провинции взорвался заминированный мотоцикл. Как сообщает новостное агентство Halab Today, в центре города Джандарис детонировала самодельная бомба, установленная на мотоцикл, припаркованный на рыночной площади. По предварительным данным агентства, пострадало несколько человек, который с осколочными ранениями доставили в городскую больницу. Боевики «Сирийской национальной армии», которые прибыли на место, оцепили квартал. В установке мины подозревают боевиков «Освободительных сил Африна» (связанная с «Отрядами народной самообороны» группировка).

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека на востоке провинции ребенок погиб, пытаясь скрыться от рейда в поселке, который проводили военнослужащие международной коалиции во главе с США и «Демократические силы Сирии» (SDF). Как сообщает источник, после серии нападений неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства»1, SDF участили и ужесточили рейды в подконтрольных им районах. Утром курдские боевики совместно со спецназом коалиции провели рейд в деревне Аль-Тагих, где задержали гражданского и его десятилетнего брата. Второй брат подозреваемого, несовершеннолетний мальчик, попытался спрятаться на время рейда в бочке и захлебнулся. Задержанным не были предъявлены обвинения, но боевики вывезли их из города.

Поступила новая информация о задержании гражданского в деревне Аль-Харакат. Как сообщил местный источник порталу SOHR, задержанный мужчина, которому вменяют в вину связь с ИГИЛ1 и хранение оружия, разместил ночью в городе флаг Сирии в знак поддержки правительственной армии и президента Башара Асада.

Провинция Идлиб

Сообщается об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) у поселка Каукаба к востоку от Идлиба. Как передает источник в сети Twitter (Sahelshami), боевики «Сирийской национальной армии» ударили по позициям сирийской армии ракетами, одна из них подбила боевую машину САА. О гибели и ранении членов экипажа информации пока что не поступало.

ВВС Сирии совершили повторный вылет в район деревни Аль-Бара, где расположены укрепленные районы «Хайят Тахрир аш-Шам» и сбросили бомбы на укрепления боевиков.

Корреспондент РИА Новости передает, что боестолкновения в окрестностях городе Серакиб прекратились. В самом городе закрепляются дополнительные силы сирийской армии. Террористы понесли потери в личном составе и боевой технике, но продолжают вести огонь из артиллерии по трассе М-5 и позициям сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.