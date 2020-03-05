Гутерреш высоко оценил инициативу Путина провести саммит «ядерной пятерки»

Нью-Йорк, 5 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит лидеров стран «ядерной пятерки».

Гутерриш высоко оценил инициативу российского лидера, подчеркнув, что встреча позволит преодолеть разногласия в Совете Безопасности ООН.

«Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании», — заявил генсек ООН в комментарии ТАСС.

Гутерриш добавил, что страны «пятерки» несут наибольшую ответственность за реализацию главных целей ООН — достижение мира и безопасности. Он отметил важность вовлеченности РФ в работу СБ ООН.

С предложением провести саммит «ядерной пятерки» постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — президент РФ Владимир Путин выступил на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. По словам российского лидера, эта встреча может быть организована «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам». 29 февраля Трамп заявил, что Штаты готовы обсуждать с РФ и КНР контроль над вооружениями.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал крайне важным предложение Путина провести саммит. Сенатор отметил, что все чаще возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора.