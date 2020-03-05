Тело 12-летнего ребенка обнаружили рядом с домом в Иркутской области

Иркутск, 5 марта. Безжизненное тело 12-летнего ребенка обнаружено в одном из дворов Братска. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Иркутской области.

Страшная находка была обнаружена 5 марта во дворе дома по улице Мира. Рядом с телом несовершеннолетнего мальчика были найдены два газовых баллона. Отмечается, что на теле отсутствовали следы насилия.

В данный момент представители следствия опрашивают родителей погибшего ребенка. Назначена доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, передает Kp.ru.

Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге у одного из жилых домов был найден труп десятилетнего школьника. Тело обнаружили неподалеку от школы на улице Загородной. Правоохранители быстро установили личность погибшего ребенка, им оказался ученик четвертого класса 2009 года рождения.