Sohu назвало Россию, Вьетнам и Афганистан странами, которых больше всего боятся США

Пекин, 5 марта. Журналисты китайского издания Sohu назвали три страны, которых больше всего боятся США. В эту тройку попали Вьетнам, Афганистан и Россия.

Вьетнам в этом рейтинге занял первое место из-за затяжной войны с США. Военный конфликт длился с 1965 по 1973 год и унес жизни 58 тыс. американских солдат. Эта война стала первым поражением США, причем в противостоянии с небольшим азиатским государством.

По мнению автора материала, Афганистан в отличие от Вьетнама не так силен, но американская военная кампания в этой стране также изрядно подорвала боевые ресурсы и национальную силу США.

С Россией США не вступали в реальный боевой конфликт, но от этого, как отмечает Sohu, боятся ее не меньше.

«Никто не сомневался в боеспособности России и ее высоком титуле боевой нации», — подчеркивает журналист.

Издание отмечает, что Россия на сегодняшний день является самой сильной страной в мире, и новейшее вооружение ВС РФ, ядерный арсенал России очень пугает Штаты.

Ранее Sohu высоко оценило военные учения РФ в Черном море. По легенде российские военные нанесли удар из противокорабельных ракетных комплексов по условному противнику, который нарушил суверенитет России в Черном море. Таким образом, по мнению журналистов, Россия «преподала хороший урок» американцам, запустив береговую противокорабельную ракету почти перед их носом.