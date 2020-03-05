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Sohu назвало Россию, Вьетнам и Афганистан странами, которых больше всего боятся США

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Sohu назвало Россию, Вьетнам и Афганистан тремя странами, которых больше всего боятся СШАПекин, 5 марта. Журналисты китайского издания Sohu назвали три страны, которых больше всего боятся США. В эту тройку попали Вьетнам, Афганистан и Россия. 

Вьетнам в этом рейтинге занял первое место из-за затяжной войны с США. Военный конфликт длился с 1965 по 1973 год и унес жизни 58 тыс. американских солдат. Эта война стала первым поражением США, причем в противостоянии с небольшим азиатским государством.

По мнению автора материала, Афганистан в отличие от Вьетнама не так силен, но американская военная кампания в этой стране также изрядно подорвала боевые ресурсы и национальную силу США. 

С Россией США не вступали в реальный боевой конфликт, но от этого, как отмечает Sohu, боятся ее не меньше. 

«Никто не сомневался в боеспособности России и ее высоком титуле боевой нации», — подчеркивает журналист.

Издание отмечает, что Россия на сегодняшний день является самой сильной страной в мире, и новейшее вооружение ВС РФ, ядерный арсенал России очень пугает Штаты. 

Ранее Sohu высоко оценило военные учения РФ в Черном море. По легенде российские военные нанесли удар из противокорабельных ракетных комплексов по условному противнику, который нарушил суверенитет России в Черном море. Таким образом, по мнению журналистов, Россия «преподала хороший урок» американцам, запустив береговую противокорабельную ракету почти перед их носом. 

 

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Источник: Sohu
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