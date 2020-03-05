Украинский ведущий Остапчук назвал Евровидение конкурсом инвалидов и фриков

Киев, 5 марта. Украинский ведущий Владимир Остапчук назвал международный песенный конкурс Евровидение шоу инвалидов и фриков. Соответствующая информация появилась в украинском профиле конкурса Eurovision.ua в социальной сети Instagram.

В сообщении отмечается, что Владимир Остапчук был на разогреве перед концертом группы KAZKA, который прошел во Дворце спорта в Киеве, и заявил, что в настоящее время «Евровидение — это конкурс геев, инвалидов и фриков». Он также прокомментировал выдвижение на шоу от Украины группы Go-A.

«Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», — сказал Остапчук.

Украинский ведущий прошелся и по другим исполнителям. С его точки зрения, у победительницы национального отбора на Евровидение-2019 MARUV «нет голоса, а есть только ноги», а участник от Украины на Евровидении-2018 MELOVIN является «терминатором с катарактой».

Россию в 2020 году на международном песенном конкурсе представит группа Little Big. Музыкальное состязание пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Группа в самое ближайшее время представит конкурсную композицию.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее поздравил Little Big с победой на конкурсном отборе для участия в Евровидении. Политик опубликовал в своем профиле Instagram небольшой ролик, на котором он вместе с соратниками танцует под песню Faradenza группы Little Big.

Телеведущий Иван Ургант объяснил, почему было принято решение отправить на международный песенный конкурс все-таки питерскую группу. В рамках шоу «Вечерний Ургант» он объяснил выбор Первого канала долгожданной сменой вектора отбора участников.