Весна в парламенте — сколько стоят тюльпаны и мимоза в Госдуме накануне 8 Марта

Москва, 5 марта. В Государственную думу РФ накануне 8 Марта завезли столько цветов, что для их продажи отвели несколько точек. Сколько стоят цветы для сотрудниц и гостей нижней палаты российского парламента, и какие букеты выбирают в подарок к празднику, рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей.

Коридоры власти в эти дни пахнут нарциссами и тюльпанами — в Госдуме решили облегчить жизнь депутатам и гостям нижней палаты парламента и продавать цветы прямо в ее стенах. Тюльпаны от агропромышленного комплекса «Непецино» Управления делами президента РФ можно купить в холле у гардероба на входе у 10-го подъезда – 55 рублей за штуку.

«Берут и по несколько штук, и букетами, и целыми охапками», — говорят продавщицы.

Другой импровизированный цветочный магазин открыт в переходе между старым и новым зданием, здесь тюльпаны уже дороже – 80 рублей за штуку, зато выбор цветов намного больше.

Цены не особенно отличаются от городских: розы продаются от 190 до 250 рублей за штуку, ранние нарциссы стоят 100 рублей, подсолнухи – 250 рублей, редкие ранункулюсы – 350 рублей за веточку.

Готовые букеты для прекрасной половины нижней палаты парламенты стоят от 4000 рублей, а охапку классической пушистой мимозы отдают за 1000 рублей.

Поздравлять женщин в Госдуме собираются, в основном, цветами, признаются депутаты.

«Я думаю, что лучший знак внимания для женщин – это, конечно, цветы. Безусловно, могут быть какие-то специальные подарки, но хороший, красивый букет, особенно если это охапка весенних цветов, в эти дни – это самое лучшее», — сказал в разговоре с ФАН депутат Александр Шолохов.

В последний пленарный день недели, 5 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин-депутатов и всех россиянок с наступающим праздником и пожелал всегда чувствовать «внимание, тепло и надежное плечо мужчин».

Напомним, что в честь праздника 8 Марта выходным днем в России будет также понедельник, 9 марта.