Главные новости 5 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 5 марта.

Диетолог рассказала, как не стоит есть яблоки. По словам врача, некоторые люди чистят их, чего делать не стоит. Диетолог рассказал, как не стоит есть яблоки.

Три сотрудника «Новой газеты» вошли в рабочую группу по отбору номинантов «Расследования» журналистского конкурса «Золотой перо». Либеральные журналисты устроили «междусобойчик» на конкурсе «Золотое перо».

Журналист Артур Гаспарян опубликовал в социальных сетях фотографию российской джазовой певицы Ирины Понаровской. Гаспарян показал настоящее лицо певицы Понаровской.

Ведущую вручения премии МУЗ-ТВ Леру Кудрявцеву заменили певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Пугачеву обвинили в увольнении Кудрявцевой с МУЗ-ТВ.

Ученые нашли связь между стрессом и развитием рака кожи. Соответствующий материал опубликован в British Journal of Dermatology. Ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи.

Приземление борта должно ориентировочно произойти в 14.00 по Омскому времени. Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, летевшего из Москвы в Омск.

Сотрудники ЦПВС РФ обеспечили доставку гумпомощи в Алеппо, Ракку и Идлиб. САА отразила два нападения боевиков в Идлибе. Сирия новости 5 марта 07.00: САА сорвала две атаки боевиков в Идлибе, гумпомощь от РФ прибыла в Алеппо, Ракку и Идлиб.

Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Сирии. Эксперт рассказал, зачем Шойгу усиливает военное присутствие России в Сирии.

В России зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией, вирус нашли у гражданина Италии. Еще один случай заражения коронавирусом выявили врачи у итальянца в России.

В Киеве надеются на новые санкции ЕС к России из-за начала железнодорожного сообщения с Крымом. В Крыму отреагировали на мольбы Украины ввести новые санкции ЕС против России.