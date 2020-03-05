В Германии объяснили реальные причины отставки премьера Украины Гончарука

Берлин, 5 марта. Отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука свидетельствует о том, что олигархи продолжают контролировать многие сферы жизни в стране. Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

Автор статьи связывает уход Гончарука с фигурой олигарха Игоря Коломойского. Президент Украины Владимир Зеленский не смог простить главе кабмина нападки на скандального бизнесмена.

Журналист, в частности, ссылается на материал украинской газеты «Зеркало недели», которая сообщала о конфликте между политиками из-за Коломойского.

По версии немецкого СМИ, Гончарук дал поручение освободить от должностей руководителей энергетических госкорпораций, что вызвало неудовольствие сначала Коломойского, а затем и Зеленского. В ответ на выпады с их стороны премьер решил сам уйти с госслужбы.

Кроме того, авторы материала обращают внимание на то, что окружение украинского президента противится принятию закона, который задевает интересы одиозного олигарха. Документ исключает возвращение Коломойскому «Приватбанка», национализированного в 2016 году, и является основным условием выдачи миллиардного кредита МВФ.

Также Коломойский пытается обезопасить себя от уголовной ответственности, добиваясь смены высшего руководства правоохранительных органов.

Все изменения на политическом поле Украины сопровождаются стремительным падением рейтинга президента. Если в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 79% украинцев, то сейчас — уже 51%.

Напомним, 4 марта Верховная рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, вместо него главой правительства назначен Денис Шмыгаль. Согласно украинскому законодательству данное решение парламента предполагает полную смену кабмина.