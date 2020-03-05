Продюсер «Ласкового мая» Разин назвал «истинную» причину коронавируса

Москва, 5 марта. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что знает истинную причину вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в Китае. Разин нашел доказательства причастности США к эпидемии.

По словам Разина, в распространении заболевания виноваты секретные разработки вирусологов Соединенных Штатов.

«Это правда! Все это идет от секретных лабораторий США», — написал Разин в Instagram.

В качестве доказательства продюсер привел фотографию советской газеты «Правда» от 12 августа 1981 года. В газете сообщается о том, что два гражданина Испании погибли от «нетипичной пневмонии».

Кроме того, в статье говорится о том, что эпидемия вспыхнула в американском городе вблизи базы ВВС США с бактериологическим оружием. Авторы заметки высказывают предположение, что заболевание возникло в результате утечки вируса с военной базы.

Разин уверен, что данная статья в советской газете якобы проливает свет на «истинные» причины эпидемии. Однако продюсер не уточняет, где же находился коронавирус в течение долгих лет и почему он очутился в Китае.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения заболевания стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.