Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 10

Федеральное агентство новостей представляет десятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги недели: на первое место рейтинга в 10-м выпуске ворвалась (+6 позиций) оппозиционная «Новая газета», которая за последние семь дней опубликовала 89 статей откровенно антироссийского содержания. Второе место третью неделю подряд (удивительная стабильность) остается за «МБХ Медиа» скандально известного беглого олигарха Михаила Ходорковского. Его сотрудники лишь на одну статью отстали от лидера рейтинга (опубликовано 88 материалов). Третье место в итоге досталось «Эху Москвы» Алексея Венедиктова. Издание опубликовало 86 статей оппозиционной и антироссийской направленности (снижение на 2 позиции).

На этой неделе оппозиционные СМИ раскрутили фейки о том, что депутаты ГД от фракции «Единая Россия» якобы должны будут 15 марта собраться на митинг в поддержку поправок в Конституцию РФ, а также дезинформировали своих читателей о том, что столичные власти без конкурса закупили медицинские маски на 200 млн рублей.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

4 марта интернет-газета Znak со ссылкой сразу на два собственных источника сообщила, что в воскресенье, 15 марта, на Манежной площади в Москве якобы состоится митинг в поддержку поправок президента Владимира Путина в Конституцию России.

Как сообщили источники издания, к участию в акции активно приглашаются депутаты Государственной думы и, в частности, члены фракции «Единая Россия». При этом члены ГД должны до 6 марта подтвердить главам своих фракций участие в мероприятии.

«Депутаты должны не только сами сказать, участвуют или нет, но и привести на митинг своих помощников», — сообщил источник в аппарате Госдумы.

Однако это сообщение не соответствует действительности, о чем чуть позже рассказал журналистам замначальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«Никакого митинга не будет», — заявил он и добавил, что заявки на проведение подобного мероприятия не поступало.

Тем не менее такую «горячую», пусть и фейковую, новость активно подхватили российские либералы и начали распространять через свои СМИ. Так, сообщение первоисточника перепечатал «Дождь», озаглавив свою новость: «Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в конституцию». При этом сотрудники издания в теле новости прописали, что в департаменте региональной безопасности Москвы не смогли прокомментировать Znak.com эту информацию, и напомнили, что 18 января в Москве прошли одиночные пикеты против поправок в конституцию, в середине февраля — согласованная акция за проведение референдума по поправкам.

«Новая газета» также взялась за тиражирование данной новости — «СМИ анонсировали митинг в поддержку конституционной реформы на Манежной площади». Сотрудники издания также прописали, что 15 марта в центре столицы, в том числе на Тверской улице, будет проходить фестиваль «Крымская весна» в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, однако почему-то «Новая газета» упорно продолжает называть волеизъявление крымчан аннексией полуострова.

Подхватил новость и «Коммерсант». В статье «Znak.com: депутатов «Единой России» собирают на митинг в поддержку поправок к конституции» журналисты написали, что митинг якобы планируется провести с 13.00 по 15.00. К чести «Коммерсанта» стоит сказать, что он хотя бы позже прописал, что информация о мероприятии не подтвердилась.

Написали о проведении фейкового митинга и последователи Алексея Венедиктова из «Эхо Москвы». Однако они в материале «Депутатов Госдумы от «Единой России» собирают на митинг в поддержку поправок в конституцию 15 марта в Москве» решили ограничиться лишь рерайтом статьи Znak.com.

2 марта россиянин Давид Беров, у которого после возвращения из поездки в Италию был обнаружен коронавирус, в своем Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что не получил на руки документов с подтверждением своего диагноза.

«Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в Интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие», — написал мужчина.

Новость тут же начали активно распространять оппозиционные издания, вроде того же «Эхо Москвы», которое, впрочем, не стало тщательно проверять информацию. Заголовок — «Давид Беров, у которого после возвращения из Италии обнаружен коронавирус, не располагает подтверждением диагноза».

Отличился и «Росбалт». В статье «Госпитализированный москвич еще не получил положительного анализа на коронавирус» его сотрудники написали, что подтверждающих диагноз документов не было и у главного врача больницы, где размещается заболевший. «Росбалт» также добавил, что в карантин родню Берова помещали весьма странно.

«Сначала им звонили и говорили, что возьмут анализы на дому, приезжали — и вынуждали в сопровождении полиции ехать до инфекционной больницы, где закрывали в палате», — приводит издание слова мужчины.

«Лента» же решила еще больше внести смуту в происходящие события. Это заметно даже в заголовке — «Диагноз «первого россиянина с коронавирусом» в Москве поставили под вопрос».

Однако отметим, что в тот же день, когда Беров опубликовал свой пост, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что у вернувшегося в РФ из Италии мужчины подтверждено наличие заболевания.

«По данным эпидемиологического расследования, установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — отмечается в сообщении.

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении, его состояние оценивается как удовлетворительное. Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями, что полностью опровергает сообщения либеральных средств массовой информации.

Дезинформация

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о внесенных главой государства поправках в проект закона об изменениях в конституцию.

«То, что вчера публиковалось, не в полной мере соответствует тому, что внес президент», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что Российская Федерация, несмотря на инициативу об упоминании бога в конституции, остается светской страной.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — сказал Песков.

Примечательно, пояснения представителя Кремля о вносимых поправках сразу же были подхвачены рядом оппозиционных средств массовой информации, которые попытались их интерпретировать по-своему, в традиционном антироссийском ключе.

Так, например, «Московский комсомолец» намерено исказил информацию о вносимых поправках в основной закон и выдал материал с заголовком «Песков затруднился объяснить суть поправки Путина о боге в конституцию». Таким образом, издание попыталось выставить Пескова как некомпетентного чиновника, который не понимает самой сути изменений, предлагаемых главой государства. Соответственно, у читателей МК может сложиться мнение, что и сам президент якобы не вполне понимает, для чего вносятся поправки.

С примерно таким же посылом и заголовком «В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о боге», вышел материал у издания «Ведомости».

Чуть дальше пошел «Дождь», который опубликовал статью «У нас не дискуссионный клуб». Песков снова попытался объяснить поправки Путина в конституцию. В ней сотрудники издания пишут, что пресс-секретаря президента второй день подряд просят объяснить поправки в конституцию, однако Песков якобы говорит, что времени для их разъяснения нет, и настаивает, что все будет «своевременно прояснено».

Но особенно отличилось Deutsche Welle, журналисты которого решили расширить новость, взяв комментарий у оппозиционного блогера и радиоведущего Александра Плющева. Последний же заявил, что президенту «нравится обсуждение поправок в конституцию, но он не считает нужным объяснить их необходимость и смысл. Так создается видимость демократии и плюрализма». На лицо — намеренное искажение действительности и попытка вывернуть сказанное в нужном русле, вызывая у читателей DW негатив по отношению к российским властям.

О том, что Владимир Путин внес в Госдуму ко второму чтению поправки в законопроект об изменениях в Конституцию РФ, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки были изложены на 24 страницах. Володин уточнил, что документ направили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который будет его изучать. Второе чтение этого законопроекта планируется провести 10 марта.

Еще одной темой, на которой пыталась сыграть оппозиционная пресса, стала закупка властями Москвы медицинских масок на общую сумму в размере 200 млн рублей. Эта информация следовала из материалов, размещенных на сайте государственных закупок.

Так, Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы заключил с компанией «КИТ» контракт на поставку масок для нужд города, причем закупка, как сообщалось на соответствующем сайте, была проведена у единственного поставщика, за что и пытались зацепиться антироссийские СМИ.

Среди самых активных журналистов, пишущих об этой теме, оказались сотрудники оппозиционного «Московского комсомольца». Свой материал они опубликовали с заголовком «Москва закупила без конкурса медицинские маски на 200 млн рублей» и тем самым дезинформировали читателей, выделяя, что маски приобретались без конкурса в максимально сжатые сроки. У читателей МК может сложиться мнение, что столичные власти занимаются коррупцией, закупая оборудование только у одного поставщика.

Усилением негатива уже по традиции занялись «журналисты» «Дождя». В статье с заголовком «Власти Москвы без конкурса закупили медицинские маски на 200 млн рублей из-за «чрезвычайной ситуации» они написали, что в конкурсе участвовал единственный поставщик, так как закупка проводилась в условиях «аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». При этом «Дождь» намеренно добавляет в свой материал информацию антироссийского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», который в 2019 году выпустил анализ-расследование госзакупок у единственного поставщика по указу президента или премьер-министра. Работники «Трансперенси» пришли к выводу, что в большинстве случаев контракты якобы доставались компаниям, связанным с государством или близкими людьми чиновников. Соответственно, «Дождь» уводит внимание читателя от основной темы и намеренно создает негативный образ столичных властей, хотя никаких доказательств тому, что власти Москвы занимаются коррупцией, нет.

Аналогично новость описывают и в «МБХ. Медиа».

Мнение эксперта

Комментируя смещение лидера рейтинга антироссийских СМИ, политический аналитик и социолог Алексей Филиппов заявил, что, если присмотреться к выходящим ранее выпускам, лидирующие строчки зачастую занимают одни и те же СМИ, что отлично демонстрирует «заводил».

«Обратите внимание, кто занимает первые пять мест рейтинга — это зачастую одни и те же издания. Их я бы посчитал такими «заводилами», за которыми следуют остальные, может быть — чуть менее оппозиционные, СМИ. Но все равно, главным я бы назвал Ходорковского и его «МБХ. Медиа», ведь если зайти на этот ресурс, можно много нового и не самого приятного прочитать про Россию, ее власти и ее жителей, хоть издание и декларирует, что все потуги Михаила Борисовича связаны с «заботой» о россиянах. Конечно, это отлично демонстрирует, кто реально опасен, кто действительно пытается раскачивать лодку в стране и к кому должны присматриваться правоохранители», — говорит собеседник ФАН.

Именно по этой причине, как считает аналитик, необходимо четко разделять российские антироссийские СМИ на «откровенных вредителей и тех, кто только становится на кривую дорожку».