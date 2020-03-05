Швыткин объяснил принципиальную позицию РФ на переговорах с Турцией по Сирии

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин убежден, что встреча глав двух государств приведет к разрядке обстановки в регионе.

На длившихся почти три часа переговорах глав двух государств обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. В начале мероприятия Путин заявил о необходимости смягчения обстановки в Сирии в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе от ударов Сирийской арабской армии. Кроме того, Путин лично выразил соболезнования Эрдогану отметив, что «никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения». По словам российского лидера, Анкара и Москва должны сделать все, чтобы ничего подобного в Идлибе не повторялось и не разрушило российско-турецкие отношения.

Как утверждает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, несмотря на гибель турецких военных, армия Сирии также понесла потери.

«В этом случае сирийская армия защищала свое суверенное государство. Поэтому я убежден, что переговоры между главами государств принесли свои явные плоды, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сама по себе встреча и ее результаты позволят разрядить обстановку в Идлибе. Но вместе с тем мы должны понимать, что Турция должна неукоснительно следовать Астанинским соглашениям и Сочинским договоренностям».

Переговоры также показали, что разрешение ситуации в сирийском Идлибе не может вестись военным путем, утверждает депутат.

«При этом одним из главных путей политического разрешения ситуации является именно встреча Путина и Эрдогана. Если Турция правильно оценит ситуацию, то можно говорить о необходимости отвода соответствующих подразделений, деэскалации напряженности, истинной борьбе с терроризмом. Это в конечном итоге приведет к общей разряженности обстановки в данном регионе», — выразил мнение политик.

Кроме того, Эрдоган был предварительно склонен к тому, чтобы встреча происходила при посредничестве лидеров Германии и Франции, напоминает парламентарий.

«Россия заняла принципиальную позицию, что переговоры должны вестись один на один. Никаких пособнических функций кого-либо не должно быть. Немаловажно, что переговоры проходили в Москве», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась после того, как 27 февраля боевики из группировки запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции сирийской армии. САА открыла ответный огонь. Вместе с террористами под огонь попали и турецкие военнослужащие, 33 из них погибли, более 30 были ранены. Военные Турции вообще не должны были находиться на территории, где проходили бои.

28 февраля на фоне обострения обстановки в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе беседы по телефону стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях урегулирования обстановки на северо-западе Сирии.