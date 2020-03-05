Организаторы конкурса «Лидеры России. Политика» представили географию участников проекта

Москва, 5 марта. Количество заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» превысило отметку в 20 тысяч. Этап регистрации в новом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 25 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

Отмечается, что проект «Россия — страна возможностей» призван выявить перспективных лидеров среди молодежи, которые обладают нужными знаниями и навыками для законотворческой деятельности.

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех восьми федеральных округов и из каждого субъекта России», — сообщил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Организаторы конкурса определили топ-5 регионов по количеству участников, которые уже прошли регистрацию. В общероссийский список вошли представители Москвы с показателем в 17,9% от общего количества заявок, Санкт-Петербург занимает вторую строчку с 5,8%, на третьем месте Московская область с 5,7% заявок, четвертое место у Свердловской области, которая имеет 5,3%, и замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан — 3,7%.