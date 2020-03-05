Фельдман заявил, что укрепление института демократии в РФ сократило количество протестов

Москва, 5 марта. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Центра социально-трудовых прав, в 2019 году россияне протестовали гораздо реже, чем в 2018 году. По данным центра, в 2019 году в России было зафиксировано 2070 акций протеста, что на 123 меньше, чем в 2018-м.

Заместитель главы института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман считает, что снижение числа протестных акций в России связано с разумной политикой российских властей.

«Как показывает практика, есть только два способа предотвращения массовых беспорядков. Первый путь — это совершенствование демократических процедур, то есть дать возможность всем социальным группам иметь представление в органах законодательной власти. А второй способ — это силовой», — пояснил эксперт.

При этом Фельдман подчеркнул, что силовой способ применяется исключительно в отношении провокаторов, которые добиваются массовых беспорядков на улице, передает «ПолитЭксперт».

«Был силовой вариант — когда проводились несанкционированные акции, а в их организации участвовали провокаторы. Эти акции государство своевременно пресекло и таким образом транслировало обществу, как надо себя вести — все должно идти цивилизованным и законным путем», — говорит политолог.

Напомним, летом 2019 года в российской столице состоялись незаконные митинги в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Поводом для несанкционированных протестных акций стал отказ Московской избирательной комиссии зарегистрировать приспешников Навального кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что Навальный и его окружение получают крупные денежные средства от зарубежных спонсоров для ведения антигосударственной деятельности на территории РФ.