Боксерша Дваждова рассказала, как «вырубила» оскорбившего ее сексиста

Сегрегация по половому признаку в большом — и не только — спорте не редкость. В большинстве дисциплин есть четкое разделение между мужчинами и женщинами — даже в шахматах. Как правило, объясняется это «разностью организмов» и традиционным представлением о «сильном» поле, который, как следует из названия, сильнее «прекрасного». С этим в корне не согласна боксер, грузчик и футбольный фанат Татьяна Дваждова. В интервью Федеральному агентству новостей, данному ею в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» после конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», девушка рассказала о своей нелегкой борьбе с гендерными стереотипами в традиционно мужском виде спорта.

«Я хочу биться с мужчинами. Но практически везде мне отказывают в участии, организаторы боев все время ссылаются на какие-то правила. Они считают, что женщина слабее. Так пускай докажут это! И пускай дадут нам шанс опровергнуть эти заблуждения», — заявила собеседница ФАН.

По ее словам, уже сам факт того, что девушки занимаются таким жестким и бескомпромиссным видом единоборств, как бокс, опровергает добрую половину навязанных обществу стереотипах о женщинах.

«Возможно, у меня вскоре появится шанс участвовать в профессиональных боях. Пока что меня приглашают только на спарринги в зал Федерации бокса, где все, конечно же, по умолчанию относятся ко мне негативно. Но я приду — и я буду участвовать!» — пообещала Дваждова.

Девушка заявила, что провела в общей сложности 17 боев на ринге с мужчинами, на многие из которых ей приходилось приходить в личине мужчины.

«Я очень коротко стриглась и выступала под вымышленным именем Владимира Ермолаева. Это уже давно известная история — я даже использовала чужие документы, чтобы попасть на соревнования, до которых меня как женщину никто бы не допустил», — рассказала о своей трагедии собеседница ФАН.

Дваждова часто сталкивается с «хейтом» в свой адрес — публикации с интервью, которые она дает, собирают множество гневных комментариев обозленных сексистов, считающих, что женщина должна быть «слабой». С такими людьми у боксерши разговор короткий.

«Я же себя отстаиваю всегда, — улыбнулась девушка. — И не даю спуска обидчикам. Недавно меня, кстати, уволили из личной охраны — за драку. Расскажу обо всем по порядку: мой начальник, являющийся довольно известным блогером-ютубером, решил устроить встречу с подписчиками, а я и еще несколько человек должны были его охранять. И вот пришел один парень — он опоздал, и почему-то решил со всеми поздороваться за руку. Со всеми, кроме меня».

Далее, со слов Дваждовой, произошло следующее: оскорбленная сексистской выходкой девушка подошла к проявившему неуважение подписчику ее босса и объявила тому, что «оторвет ему руку». Боксерша дождалась окончания собрания, чтобы обсудить этот вопрос с парнем более подробно.

«Я вырубила его с трех ударов, — не без удовольствия вспомнила девушка. — Правда перед тем, как я наказала его, он попытался извиниться — но как-то неубедительно это делал».

В заключении собеседница ФАН отметила, что перед ней не стоит задача доказать свое превосходство над «сильным» полом — ее волнует лишь равенство возможностей между мужчинами и женщинами в боксе.