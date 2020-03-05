Силуанов перечислил «отмирающие профессии» в России

Москва, 5 марта. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, какие профессии в России «отмирают» в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», ― заявил глава Минфина.

Кроме того, Силуанов отметил значительное количество работников охранных предприятий в стране. По словам министра, внедрение современных систем позволит сократить количество охранников.

«Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», ― добавил Силуанов.

Однако повсеместное распространение современных технологий имеет и ряд негативных последствий. Силуанов подчеркнул, что при этом увеличивается разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Образуется огромная разница между теми, кто создает новые технологии, владельцами фирм, и работниками компаний.

«Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», ― подчеркнул глава Минфина.

Ранее Силуанов объяснил, как российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть и что влияет на ослабление рубля. Министр финансов уверен, что низкие цены на нефть продержатся недолго из-за высокой себестоимости добычи.