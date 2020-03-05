Новый министр обороны Украины не умеет воевать

К назначению Андрея Тарана новым министром обороны Украины следует относиться пусть с осторожным, но оптимизмом. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей после анализа карьерного роста этого украинского генерала.

Президентский назначенец

4 марта Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Просуществовавший менее шести месяцев кабинет Алексея Гончарука отправился на свалку истории.

Одним из тех, кто получил должность в новом правительстве, стал назначенный министром обороны генерал-лейтенант ВСУ в запасе Андрей Таран. Заметим, что кандидатуру нового министра обороны по своей квоте внес на рассмотрение лично президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, Таран стал президентским назначенцем — запомним этот факт.

Пост министра обороны — один из наиболее ключевых в структуре правительства любого государства. По тому, с какой частотой происходит смена людей в этом кресле, можно опосредованно судить об устойчивости политического курса и неизменности стратегии военного строительства в той или иной стране. И здесь достаточно напомнить, что Андрей Таран стал уже шестнадцатым министром обороны в истории современной Украины и седьмым (!) человеком, назначенным «рулить» украинским министерством обороны после «Евромайдана».

Кто же он такой, Андрей Таран, — человек, который теперь будет оказывать самое серьезное влияние как на выбор направлений для дальнейшей эволюции ВСУ, так и на развитие ситуации в Донбассе?

Познакомимся с биографией нашего фигуранта поближе.

Из ПВО — в разведку

Будущий шестнадцатый министр обороны Украины родился 4 марта 1955 года в ГДР в семье военного, служившего в группе советских войск в Германии. Андрей Таран, решивший после окончания школы поступать в военный вуз, пошел по стопам отца.

Заметим, что начало 1970-х годов — это время бурного развития советских систем ПВО, по праву считавшихся на тот момент лучшими в мире. Войска ПВО, чья матчасть была буквально напичкана разнообразным хай-теком, нуждались в отлично подготовленных кадрах, имевших не только «математический склад ума», но и хорошо развитые способности к анализу быстро меняющейся оперативной обстановки.

Кузницей таких кадров в системе советских военных вузов являлось КВЗРИУ — Киевское высшее ордена Ленина Краснознаменное зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова. Именно КВЗРИУ в 1977 году и окончил Андрей Таран, получив специальность «военный инженер-радиотехник».

Последующая служба в армии привела Тарана в 1987 году в вуз, готовящий элиту комсостава советских сил ПВО, — расположенную в Киеве Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск, которую наш фигурант окончил по специальности «Управление боевыми действиями».

Не известно, до каких высот дослужился бы Таран в Вооруженных Силах СССР: вполне возможно, что весьма перспективный офицер (иных в академию ПВО не направляли) в какой-то момент принял бы командование над уникальной системой противоракетной обороны «Амур», защищающей Москву… Однако в 1991 году Советский Союз распался, и Таран решил продолжить службу в ВСУ. Там офицеров «калибра» выпускника Военной академии ПВО было немного, так что он сразу был зачислен в штат центрального аппарата Минобороны Украины.

Созданные 5 апреля 1992 года на базе частей ПВО СССР войска ПВО Украины быстро перешли в режим перманентного сокращения. Соответственно, шансов для карьерного роста в них у Тарана не было ни малейших. Куда больше перспектив, с учетом его интеллектуальных способностей, образования и кругозора, открывалось на ниве международных отношений. И в 1993 году Андрей Таран прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

Дипломатия, как известно, всегда шагает рука об руку со службой внешней разведки. В 1994 году свободно владеющий английским языком Таран становится сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Магистр и военный атташе

В годы президентства Леонида Кучмы зародившаяся еще при Леониде Кравчуке тенденция Киева к многовекторному «всестороннему укреплению международных отношений» вышла на новый уровень. Украина умудрялась одновременно налаживать военно-техническое сотрудничество с Ираном и отправлять своих специалистов на учебу в США, откровенно недолюбливавшие Тегеран.

Вот и один из руководителей украинских спецслужб Андрей Таран тоже отправился за океан и в 1995–1996 годах отучился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Из Штатов Таран вернулся со степенью магистра по специальности «Стратегия национальных ресурсов», а также со связями в структурах американского разведсообщества и ВПК.

В Киеве магистр Таран до 1998 года занимал должность эксперта центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины, затем вновь числился в центральном аппарате Минобороны, пока в 1999 году, наконец, не был отправлен военным атташе в… Все правильно — в США.

Дальнейшие ступени карьерной лестницы кадрового военного разведчика выглядели так: начальник управления в Минобороны, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, представитель Минобороны при представительстве Украины в ООН.

Где-то в ходе этой одиссеи Таран познакомился с другим украинским разведчиком — старшим офицером управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины Алексеем Пашковым. Его жена Елена Корж трудилась на должности главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95». Через Пашкова и Корж Андрей Таран познакомился с руководителем «Студии Квартал-95» Владимиром Зеленским.

Почему мы уделили внимание этому нюансу? Потому что он объясняет не только то, как после победы на президентских выборах Зеленского Пашков стал директором департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины, но и то, откуда в окружении Зеленского нарисовался Таран, занявший в итоге кресло министра обороны.

Подозрение в госизмене

Будучи «обитателем» коридоров ООН, Таран избежал сомнительной славы участника АТО. Из-за границы нашего фигуранта отозвали весной 2015 года, когда в рамках реализации Минских соглашений правительству Петра Порошенко понадобился авторитетный высокопоставленный офицер ВСУ, приемлемый не только для Киева, но и для Москвы в роли представителя Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. Кадровый военный разведчик, не «замаранный» участием в АТО, а также обросший множеством связей в США и ООН, годился на эту должность как нельзя лучше.

Насколько плодотворно трудился пан Таран на новой должности, сказать трудно. Зато можно отметить, что практически одновременно с появлением Тарана на Донбассе в ДНР и ЛНР произошла серия провалов украинской разведагентуры.

Когда 13 июля 2015 года в Twitter СНБО Украины внезапно появилось сообщение об увольнении генерала Тарана с должности руководителя украинской стороны СЦКК в связи с подозрением генерала в госизмене, украинская общественность взвыла! Несмотря на то, что довольно быстро СНБО сообщил, что его Twitter подвергся взлому и «ничего такого не было», подозрения в отношении Тарана среди ветеранов АТО не исчезли и поныне. Не исключено, что за распространением негативных слухов о Таране также стояло СБУ, у которой наш фигурант пытался отобрать в пользу военной разведки контрразведывательные функции…

Так или иначе, в ходе этой типично украинской подковерной грызни Таран удержался на занимаемой должности. В сентябре 2015-го он был назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске.

Генерал, вынужденный балансировать не только между Киевом, Москвой, Донецком и Луганском, но и между пересекающимися интересами Минобороны Украины и СБУ, в силу очевидной сложности своего положения, ограниченности своих полномочий, а также явной направленности правительства Порошенко на игнорирование выполнений условий Минских соглашений особых успехов на переговорном фронте не добился, да и не мог добиться. С учетом этого обстоятельства, а также в силу возраста рассчитывать на серьезный карьерный рост при старом президенте Таран очевидно не мог.



В декабре 2015 года Тарана номинально назначили на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, но при этом в сводках Минобороны Украины он продолжал значиться участником переговоров в Донбассе. Наконец, в 2016 году генерал-лейтенант Андрей Таран был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

На первый взгляд — все. Но это только на первый. Разведчики, как известно, бывшими не бывают. Оказавшийся на обочине украинского мейнстрима Таран со своим авторитетом и связями по-прежнему оставался весьма заметной фигурой. Поэтому когда в 2019 году экс-руководитель комитета по вопросам разведки при президенте Украины, а также лидер проевропейской партии «Сила и Честь» Игорь Смешко решил поучаствовать в президентских выборах, он без тени сомнений доверил должность начальника своего избирательного штаба именно Тарану.

Но, как мы знаем, победителем на тех выборах стал не Смешко и даже не Порошенко.

Идеал для евроинтеграции

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свою каденцию с того, что долго выживал из кресла минобороны назначенца Порошенко Степана Полторака. Заменой тому стал выпускник университета Уорика, а также Оксфорда, гендир ООО «Дискавери — буровое оборудование» Андрей Загороднюк. Впрочем, этот человек, вечно появляющийся на людях с модной щетиной на лице и разбирающийся в военном деле, как свинья в апельсинах, никакого авторитета в ВСУ не снискал.

Но кого посадить в кресло минобороны вместо щетинистого «буровика»? Вот тут-то и взошла звезда сидящего в запасе, как на явочной квартире, пана Тарана, ставшего министром обороны Украины аккурат в день своего шестидесятипятилетия.

Подведем итоги.

Андрей Таран — не боевой генерал, но кадровый разведчик с большим количеством связей за рубежом. Он на короткой ноге с представителями ООН, НАТО и ЕС. Руководить реальными боевыми действиями Таран способен лишь теоретически — он никогда сам не воевал, соответствующего опыта у него нет.

Зато Таран является практически идеальным главой Минобороны Украины в условиях постоянно провозглашаемого Киевом курса на евроинтеграцию. Он не участвовал в АТО, но зато работал в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. Иными словами, для Москвы Таран — куда менее одиозная и «нерукопожатная» фигура, чем тот же Полторак.

Все вместе эти характеристики Андрея Тарана позволяют относиться к его новому назначению пусть и с осторожным, но оптимизмом. Конечно, вряд ли в ближайшее время политика Украины в Донбассе претерпит какие-то существенные изменения в лучшую сторону. Но всегда хочется верить в лучшее.