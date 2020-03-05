Авиация ВКС на Дальнем Востоке уничтожила «бункеры террористов»

Пока в Сирии российские летчики смешивают боевиков с пылью, на российском Дальнем Востоке не прекращается боевая учеба.

Летчики 277-го Млавского Краснознаменного бомбардировочного полка с аэродрома «Хурба» в Хабаровском крае в ходе летно-тактических учений продемонстрировали свое мастерство и нанесли удары управляемыми ракетами по целям, имитирующим фортификационные сооружения условного противника. Участие в учениях принимали новые истребители-бомбардировщики Су-34. Пресс-служба Минобороны РФ особо отметила, что экипажи бомбардировщиков применили новые тактические приемы, «основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов».

В оборонном ведомстве не уточнили, что это за приемы, — однако с учетом того, что практически весь летный состав фронтовой авиации ВКС России участвовал в учебно-боевых вылетах «на дальних рубежах», можно уверенно говорить о том, что для совершенствования боевой подготовки применяется сирийский опыт. Применение управляемых ракет показывает, что растет потребность в высокоточных вооружениях, которыми можно наносить «хирургические удары», в отличие от свободнопадающих «чугунок».

Летчики также остались довольны: не каждый раз Родина дает поиграть со столь дорогими «игрушками», которые, как показала практика, способны быстро изменить расстановку сил в реальном бою — это было «доступным образом» продемонстрировано в Идлибе.

Но учения были бы неполными, если бы не были задействованы «те, кто снизу». В начале марта части ПВО Восточного военного округа вывели на девять общевойсковых полигонов в Бурятии, Приамурье, Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, на Сахалине и на островах Курильской гряды. Зенитчики четырех общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса отработали задачи противовоздушной обороны — опять же, сообразуясь с «опытом современной войны».

Кроме привычных задач, зенитные войска отрабатывали противодействие малоразмерным целям — фактически, они учились сбивать объекты, которыми в минувшие недели занимались сирийские зенитчики в небе Идлиба — малоразмерные и малозаметные ударные БЛА кустарного и серийного производства.

В ходе учений на Дальнем Востоке по целям нового типа работали как старые зенитно-ракетные системы «Стрела-10М» и «Оса-АКМ», так и современные «Бук-М2» и «Тор-М2У». В релизах Минобороны не упоминаются хорошо зарекомендовавшие себя «Панцири», — а значит, в практических учениях на полигонах участвовали части ПВО сухопутных войск, без зенитно-ракетных полков ВКС, которые используют комплексы «Панцирь-С» для прикрытия более мощных ЗРК С-300 и С-400.

Подобные учения проводятся в войсках с небывалой ранее частотой. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, и личный состав ПВО, и летчики фронтовой авиации смогли повысить навыки в реальной боевой обстановке.