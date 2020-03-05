Украинцы рассказали о предназначении мужчин и женщин

Киев, 5 марта. Большинство жителей Украины придерживаются традиционных представлений о предназначении женщин и мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликовали эксперты группы «Рейтинг», отметив, что украинцы «все еще подвержены гендерным стереотипам».

Так, 85% участников опроса заявили, что главная задача представительниц прекрасного пола заключается в заботе о доме и семье, 13% респондентов высказали противоположную точку зрения. Украинцы считают, что зарабатывать деньги — одна из главных задач мужчин. Такой точки зрения придерживаются 75% участников опроса. Им противостоят 22% граждан страны. Об этом пишет «Страна.ua».

Чуть больше половины опрошенных согласны с тем, что у женщин интерес занять высокие и ответственные политические должности значительно ниже, чем у мужчин. 62% украинцев заявили, что у представительниц прекрасного пола нет необходимых для этого знаний и навыков, однако треть участников опроса не согласились с подобного рода утверждениями.

Также результаты опроса показали, как, по мнению украинцев, соотносятся решения и эмоции у представительниц прекрасного пола. 78% респондентов уверены, что женщины принимают решения, основываясь на эмоциях, а мужчины, наоборот, руководствуются разумом. Большинство опрошенных (68%) заявили, что мужчина никогда не должен плакать.

Группа «Рейтинг» провела опрос в конце февраля среди украинцев в возрасте от 18 до 29 лет и сделала вывод, что жители восточных регионов Украины менее подвержены гендерным стереотипам.

Гильдия маркетологов ранее рассказала о самых популярных подарках на 8 Марта. Мужчины предпочитают дарить женщинам в Международный женский день цветы и сладости. Эксперты отметили, что самыми популярными подарками на 8 Марта являются букеты, конфеты и шоколад. Далее в рейтинге следуют парфюмерия и косметика.