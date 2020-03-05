Путин поручил кабмину определить перечень налоговых инвестльгот

Москва, 5 марта. Правительство России должно до июля определить перечень налоговых льгот, носящих инвестиционный характер. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин, сообщил Кремль.

Глава государства поручил кабмину «обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень носящих инвестиционный характер». Правительство должно выполнить это в срок до 1 июля 2020 года, ответственным за реализацию назначен премьер Михаил Мишустин.

Российский лидер также потребовал предоставлять налоговые инвестльготы на основе специального соглашения об обязательных инвестициях со следующего года.

«[Такие льготы будут предоставлять] только на основе специального соглашения, содержащего обязательство налогоплательщика осуществить инвестиции на территории Российской Федерации на условиях и в сроки, которые установлены таким соглашением, предусмотрев при этом, что в случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат восстановлению», — говорится в перечне поручений президента.

Поручение, ответственным за выполнение которого назначен Мишустин, необходимо выполнить до 30 декабря 2020 года.