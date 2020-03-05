Разорившаяся «Когалымавиа» требует от властей Египта $200 млн после теракта над Синаем

Москва, 5 марта. Авиакомпания «Когалымавиа», разорившаяся после теракта на борту Airbus А321 в 2015 году, потребовала у Египта компенсацию ущерба.

Напомним, самолет направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Воздушное судно взорвалось в небе над Синаем. На борту Airbus находилось 224 человека. Все они погибли. ФСБ РФ квалифицировало трагедию как теракт. В ходе расследования было установлено, что бомбу на борт самолета смог пронести сотрудник египетского аэропорта.

О подаче иска «Когалымавиа» сообщил РБК. Уточняется, что вместе с российской авиакомпанией иск к властям Египта подал также турецкий туроператор Prince Group. Истцы требуют компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в размере 200 миллионов долларов (больше 13 млрд рублей).

Адвокат Ольга Головина, представляющая интересы обеих компаний, уточнила, что заявление поступило в Постоянную палату третейского суда в Гааге в 2017 году, но первые слушания прошли только в начале 2020 года.

«На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями, и были ли эти инвестиции в экономику Египта», — пояснила юрист.

Семьи жертв теракта получили выплаты в размере 32 млн рублей. «Когалымавиа» и Prince Group намерены в случае победы в суде выплатить часть полученной компенсации родственникам погибших.

Египет не признает крушение самолета терактом, власти страны полагают, что Airbus A321 разбился из-за аварии. 4 марта апелляционный суд Каира отклонил иски семей погибших пассажиров, объяснив это тем, что личности погибших якобы до сих пор не установлены. Помимо этого, суд отклонил исковые требования родственников жертв трагедии к властям Египта.

После катастрофы над Синаем Россия временно приостановила прямое авиасообщение с Египтом.