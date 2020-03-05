Украинской певице пришлось объясниться из-за слов о возможной победе России на Евровидении

Москва, 5 марта. Украинской исполнительнице Яне Шемаевой пришлось оправдываться за свои слова в поддержку России. Ранее певица известная под псевдонимом Jerry Heil заявила, что российская группа Little Big может победить на Евровидении.

Шемаева написала в своем Instagram, что слова некоторых комментаторов под ее предыдущем постом нуждаются в опровержении.

«Это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе», — написала девушка.

Она подчеркнула, что всегда находится на стороне украинских исполнителей и поддерживает их. Шемаева добавила, что песня коллектива Little Big объективно может понравиться зрителям и жюри конкурса. Так она подумала, когда узнала, что российская группа будет выступать на Евровидении.

«Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый!», — сказала Шемаева.

Певица достаточно резко отреагировала на заявления некоторых СМИ, считающих, что она поддерживает Россию. По ее мнению, украинские журналисты, не разобравшись в ситуации, решили «топить» ее ради просмотров.

Ранее ФАН сообщал, что украинскую певицу Яну Шемаеву затравили в социальных сетях свои же соотечественники из-за поста в поддержку российской группы. Девушка разместила пост в Instagram с подписью «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?», отметив аккаунт коллектива Little Big.