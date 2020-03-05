Юрист Юкша сравнил фигурантов дела «Сети» с персонажами «Бесов» Достоевского

«Лидеры «общественности» с радостью защищают террористов» — так называется новая программа Владимира Соловьева и Анны Шафран на радиостанции «Вести ФМ». Эфир был посвящен провалу отчаянной попытки либералов защитить фигурантов запрещенной в России организации «Сеть», виновных в создании террористического сообщества и участии в нем, а также в других тяжких преступлениях.

«Если эти люди не террористы, то кто?!» — задается вопросом Владимир Соловьев.

Тем не менее либеральная общественность изо всех сил защищает террористов «Сети», и это возмущает Соловьева. Особенно жалкой позиция либералов выглядит на фоне скандальных публикаций издания «Медуза», посвященных делу «Сети». Издание обнародовало шокирующие факты, убедительно показывающие, кто на самом деле люди, за которых столь активно вписывались либералы.

«Поздравляю вас всех — подписантов писем в защиту «Сети», орунов, пикетчиков, всех!» — говорит Соловьев, перечисляя защитников фигурантов дела — журналиста Юрия Дудя, блогера Алексея Навального, актрису Татьяну Лазареву и других.

«Все вы защищали наркоторговцев и убийц! Гордитесь собой — вы в «хорошей» компании террористов!» — говорит им всем Соловьев.

«Дудь-шмуть, Навальный-шмавальный, Би-Би-Си-фигаси-караси, архитекторы и программисты, — лучшие люди страны выступали в защиту «Сети»! А как красиво излагали! Боже мой! — зло иронизирует Соловьев. — Правозащитники считают дело сфабрикованным! Кто только ни выступил в их защиту, какие только слова ни говорили, как только ни взывали к общественности!»

И тут такой облом — оказалось, либеральная общественность защищала наркоторговцев и убийц, негодует журналист.

«Когда вы начнете биться головой об асфальт и бить себя кулаками в грудь? Когда будет покаяние? Когда вы начнете говорить, что вы жалкие ничтожные мерзавцы, защищавшие террористов?!» — спрашивает Соловьев у «общественности».

В ходе эфира ведущие задались вопросом, не пора ли, как говорится, за ушко да на солнышко вытащить всех защитников террористов, по крайней мере, опубликовать их поименные списки? Как получается, что террористы, да еще ставшие убийцами, не только находят себе оправдание, но получают поддержку некоторой части общества?

Вся эта компания из «Сети», о которой мы узнаем все больше и больше страшных и грязных фактов, включая наркоторговлю и намеренное заражение ВИЧ, похожа на персонажей романа Федора Достоевского «Бесы», где так называемые революционеры предстают в образе совсем уж бесноватых, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Янис Юкша. По мнению эксперта, еще более пугающий факт, что у этих бесноватых находятся защитники.

«Интересный феномен рождается на наших глазах, — отмечает эксперт. — Создана целая куча различных якобы правозащитных НКО, которые где-то берут деньги на свою деятельность. На самом деле мы хорошо понимаем, где именно они берут деньги. Именно эти организации координируют кампанию по защите террористов, отрабатывая эти деньги и пытаясь как можно громче заявить о себе».

Делают ли они это безвозмездно? Безусловно, нет! — Задается риторическим вопросом юрист и сам на него отвечает.

«Сильно сомневаюсь в их бескорыстии, а точнее — уверен, что они получают почасовую оплату за то, чтобы создавать негативный поток информации о нашей стране. Именно поэтому они называют российскую власть не иначе, как «режим», и активно вписываются за таких персонажей, как фигуранты «Сети», которых якобы незаконно прессуют», — говорит Юкша.

Ради этого в ход идут любые манипуляции, в защиту террористов организованно и скоординированно выступают их родственники, мобилизуют представителей общественности и так далее, отмечает он.

«Тут тебе и «яжемать», и «яжеотец», и тому подобное, — говорит собеседник ФАН. — Координаторы всей этой кампании не останавливаются ни перед чем, чтобы выжать у общества слезу, а заодно заявить о себе, как о единственных защитниках якобы попираемых прав граждан».

Чтобы уменьшился вред от подобных манипуляций и появился закон об иностранных агентах, помогающий людям разобраться, что громче всех кричат те, кто получает финансирование от Госдепа, пояснил эксперт.

«Суть этого закона — как в известной поговорке: кто девушку ужинает, тот ее и танцует, или — в более приличном варианте — кто платит, тот и заказывает музыку. Госдеп и европейские спонсоры получают то, на что тратят деньги — на очернение России, на создание негативного контента, на манипулирование сознанием граждан».

К сожалению, указания на принадлежность таких организаций и лиц к иноагентам сегодня уже недостаточно, считает юрист. Поэтому всех защитников террористов пора публично заклеймить позором, обнародовав их поименные списки, предлагает он.

«Пусть граждане поименно знают всех, кто защищает террористов, замешанных к тому же в явной уголовщине и наркоторговле. Пора заклеймить всех этих горе-защитников позором. Страна должна знать своих «героев», а точнее — антигероев», — подчеркивает Янис Юкша.

Применять ли к таким «защитникам» другие меры административного или уголовного характера, стоит обсудить, но, если в их выступлениях присутствует явная клевета на власть, можно задействовать соответствующую статью уголовного кодекса, добавляет эксперт.

Ранее в Пензе семи фигурантам дела «Сети» был вынесен приговор — террористы получили от шести до 18 лет лишения свободы. Процесс продолжается в Петербурге. Фигурантов обвиняют в подготовке терактов для дестабилизации ситуации в стране, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, в наркоторговле. Вероятно, в скором времени им будут предъявлены обвинения в убийстве.